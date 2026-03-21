Šetnjom s rasparenim čarapama u Zrenjaninu obeležen Međunarodni dan osoba sa Daunovim sindromom

Šetnjom učenika i nastavnika Osnovne i srednje škole "9. maj", koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju, danas je u centru Zrenjanina obeležen Međunarodni dan osoba sa Daunovim sindromom.

Kao podršku osobama obolelim od Daunovog sindroma mnogi su danas nosili šarene, rasparene čarape, koje na ovaj dan simbolizuju različitosti.

Direktorka škole 9. Maj“ Snežana Vukić kazale je da, kao i svake godine, tradicionalno obeležavaju ovaj važan datum šetnjom kroz centar grada, noseći se sobom šarene balone i deleći sugrađanima slatkiše i flajere, kojima ih edukuju o osobama koji imaju Daunov sindrom.

„Šetnju smo odobrali kao jedan od načina da probudimo svest, kako uže, tako i šire društvene zajednice, da senzibilišemo naše sugrađane, našu zajednicu za probleme sa kojima se susreću osobe sa Daunovim sindromom i da tako pokušamo da poboljšamo njihov položaj i samu integraciju u zajednicu, u društvo, mesto u vrtićima, u školama i što je najvažnije, na poslu“, kazala je Vukić agenciji Beta.

Ona se zahvalila učenicima Muzičke škole „Josif Marinković“ i njihovoj profesorki Senki Milisavljević, koji su zajedno sa decom škole „9. Maj“ i njihovim roditeljima i nastavnicima na glavnom trgu otpevali „Kad si srećan“, što im svake godine pružaju podršku, kao i kompaniji Gomeks koja im podršku pruža na mnogo načina.

Međunarodni dan osoba sa Daunovim sindromom prvi put je obeležen u Singapuru 2006. godine. Datum je odabran na temelju trisomije 21. hromozoma po čemu je taj sindrom jedinstven.

Reč je o genetskom poremećaju uzrokovanom jednim hromozomom viška, a nastaje u trenutku začeća.

(Beta)

