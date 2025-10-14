Sever: Reakcija predsednice Evropske komisije u vezi sa medijima u Srbiji treba da bude ozbiljna

Reakcija predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen na situaciju u vezi sa medijima u Srbiji treba da bude ozbiljna, izjavila je danas predsednica Evropske federacije novinara Maja Sever.

„Reakcija predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen na situaciju u vezi sa medijima u Srbiji treba da bude ozbiljna i to je ono što smo zahtevali u pismu upućenom njoj, a prilikom posete Beogradu“, rekla je Sever za N1.

Koalicija međunarodnih organizacija za slobodu medija pozvala je juče na hitnu reakciju i otvaranje pitanja zaštite novinara i medijskog pluralizma pred nadležnim vlastima, s posebnim fokusom na Srbiju, gde se medijska kriza najbrže produbljuje, a uoči posete predsednice Evropske komisije Zapadnom Balkanu do 16. oktobra. Jedna od potpisnica saopštenja je i Evropska federacija novinara.

„Postavlja se pitanje čemu mi služimo ukoliko ne služimo vama novinarima i novinarkama na terenu, ukoliko nećemo reagovati u ovakvim situacijama, a plaćeni smo od EU za to, da radimo mapiranje. Bez ovakve reakcije prilikom dolaska Fon der Lajen u Srbiju, ja smatram da naš rad ne bi imao pravog smisla“, rekla je Sever.

Sever je istakla da je Koalicija međunarodnih organizacija za slobodu medija nakon posete Srbiji napravila izveštaj u kojem je zabeleženo 381 upozorenje koje se tiče napada na novinare i novinarke u regionu.

„Od 381 upozorenja njih 222 su u Srbiji. To znači da je nivo nasilja i pritisaka nad novinarima u Srbiji jedinstven među svim članicama EU i onim zemljama koje su u pristupnim pregovorima“, naglasila je Sever.

Kako je rekla, te podatke su želeli da pokažu predsednici EK pre njenog dolaska u Srbiju u sredu.

„Mislim da je ovo pismo samo jedna kap u tom nekom našem radu i ideji da se novinari i novinarke, mediji i organizacije povežu i zajedno sarađuju upravo zbog ovakvih stvari. Da neki ozbiljni ljudi i organizacije njoj pošalju – evo, ovo se dešava u zemlji koju ćete posetiti“, dodala je Sever.

Na pitanje da li misli da Fon der Lajen ne zna kakva je situacija u medijima u Srbiji, odgovorila je da i do Evropskog parlamenta i do Evropske komisije dopiru njihovi izveštaji i upozorenja.

„Mislim da u principu svi znaju, da u Evropskoj komisiji, oni koji su zaduženi za medije, imaju naše izveštaje. Treba li uraditi više, da, smatramo da reakcija treba biti ozbiljna i to je ono što smo mi zahtevali i nakon posete Srbiji – da treba preispitati poglavlja u pristupnom procesu koja se tiču medijskih sloboda, nakon onoga što smo videli na terenu“, dodala je.

Sever je navela i da se nada da će novinari postaviti Fon der Lajen pitanja u vezi s tim tokom sutrašnje konferencije za medije, ako budu imali prilike.

„Znam koliko je teško raditi u Srbiji i biti novinar i novinarka. Nadam se da ako već ne u Briselu, a onda u Beogradu, da će upozorenje o situaciji u medijima nekako naći put da se Fon der Lajen suoči s činjenicama koje su pobrojane na tom papiru koji smo poslali“, rekla je.

To što EU, kako kaže, zatvara oči i uši pred tim dokazima, znači da su „neki veći i viši geopolitički razlozi u pitanju“, ali da to ne treba tako da bude.

„Ne verujem da Evropa treba da dođe i spase nezavisne medije u Srbiji, ali Fon der Lajen je u svom izveštaju naglasila da je zaštita medijskih sloboda prioritet, ona je o tome dugo govorila, e onda te stvari moraju da se pokažu i na delu“, naglasila je Sever i dodala da EU mora da aktivira neke mehanize kojima će se zaustaviti napadi na novinare i da prisili Srbiju da poštuje neke okvire demokratskog društva.

(Beta)

