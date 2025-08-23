Severna Koreja poručila Južnoj posle upozoravajućih pucnjeva na granici: Ozbiljna provokacija

Severna Koreja je poručila Južnoj Koreji da rizikuje sukobe koji se neće moći kontrolisati posle njenog ispaljivanja metaka upozorenja zbog kratkog upada severnokorejskih trupa preko granice dve zemlje.

Južna Koreja potvrdila je da je ispalila metke upozorenja ranije ove nedelje na severnokorejske vojnike koji su na kratko prešli izuzetno jako obezbeđenu granicu.

O incidentu, koji se dogodio u utorak, izvestila je Severna Koreja danas u vreme kada je novi južnokorejski predsednik Li Daže-mjung krenuo u posetu Tokiju. Li je ponovo pokušao da uspostavi dijalog između svoje zemlje i njenog suseda koji su još uvek tehnički u ratu.

Incident se dogodio dok su severnokorejski vojnici radili na trajnom zatvaranju ojačane granice koja deli Korejsko poluostrvo, javila je severnokorejska novinska agencija KCNA, pozivajući se na saopštenje generala Ko Džong Čola.

Južna Koreja koja je potvrdila da su ispaljeni meci, objasnila je da je više vojnika sa severa tada prešlo granicu oko 15.00 po lokalnom vremenu, tokom operacija u Demilitarizovanoj zoni koja deli dve zemlje, zbog čega su južnokorejski vojnici pucali radi upozorenja.

Severnokorejski vojnici su se tada povukli, dodala je južnokorejska vojska i navela da pažljivo prati kretanje severnokorejskih trupa.

Severnokorejski general Ko nazvao je incident „ozbiljnom provokacijom“ i rekao da je više od deset pucnjeva upućeno u pravcu njegovih vojnika.

„Radi se o vrlo ozbiljnoj prethodnici koja bi neizbežno mogla da dovede situaciju na južnoj granici… ka konfrontaciji do faze koja se ne može kontrolisati“, ocenio je on uz opasku da je na toj granici stacioniran vrlo veliki broj vojnika.

General Ko je u petak upozorio da će Severna Koreja odgovoriti na svako mešanje u njene napore trajnog zatvaranja granice, i protiv svake „namerne vojne provokacije“.

Pjongjang optužuje Seul da ima dvostruki pristup, s jedne strane poziva na dijalog a sa druge pogoršava vojne tenzije, objasnio je Hong Min analitičar u Institutu za korejsko nacionalno ujedinjenje.

Dve Koreje su i dalje tehnički u ratu više od sedam decenija pošto je sukob između njih, od 1950. do 1953, završen primirjem, a ne mirovnim sporazumom.

Odnosi Pjongjanga i Seula su na najnižem nivou poslednjih nekoliko godina pošto je sever ispalio niz balističkih raketa, kršeći sankcije UN.

(Beta)

