Severna Makedonija: Oduzeto još šest licenci za uzgajanje kanabisa

Vlada Severne Makedonije oduzela je danas još šest licenci firmama za uzgajanje medicinskog kanabisa.

Portparolka Vlade Severne Makedonije Marija Miteva je rekla da su licence za proizvodnju marihuane za medicinske potrebe oduzete na predlog Ministartsva zdravlja, ali da ne zna detalje o kojim firmama se radi.

„Koliko sam mogla da vidim iz informacije koja je prošla na Vladi, radi se o zakonskim propustima koje je utvrdila komisija nadležna da proveri sve uslove koje bi trebalo da poseduju. Da, Vlada je donela odluku da oduzme još šest licenci“, rekla je Miteva.

Prethodno su 24. februara od šest firmi za proizvodnju marihuane za medicinske svrhe oduzete licence zbog nepravilnosti u radu.

Ministar zdravlja Severne Makedonije Azir Aliju je tada rekao da će pojačane vanredne kontrole biti sprovedene kod svih firmi za proizvodnju medicinskog kanabisa, odnosno da će biti obuhvaćene ukupno 43 kompanije.

Veliku akciju borbe protiv droge vlada Hristijana Mickoskog je pokrenula nekoliko dana nakon što je u Srbiji, krajem januara, zaplenjeno pet tona marihuane poreklom iz Severne Makedonije.

Vlada Severne Makedonije je u utorak, 10. februara, odlučila da se sprovedu vanredne kontrole u svim kompanijama za proizvodnju medicinskog kanabisa, koja je počela 12. februara.

Tužilaštvo za organizovani kriminal Severne Makedonije pokrenulo je 20. februara istragu protiv šest osoba osumnjičenih da su nabavljali opojnu drogu marihuanu i više puta je prevozili u Srbiju radi prodaje.

Do sada je, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Severne Makedonije, zaplenjeno više od 40 tona marihuane iz više firmi za proizvodnju kanabisa, jer je utvrđeno da je „proizvedena i skladištena van utvrđenih protokola za medicinsku upotrebu“.

(Beta)

