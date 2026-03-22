Severna Makedonija: Sprečen uvoz 50 tona nebezbedne hrane iz Paragvaja i Kazahstana

Agencija za hranu i veterinu (AHV) Severne Makedoniije saopštila je danas da je sprečila uvoz 50 tona nebezbedne hrane na makedonsko tržište.

Kako se navodi u saopštenju, prošle sedmice zabranjen je uvoz 27 tona mlevenog goveđeg mesa poreklom iz Paragvaja i 22 tone oraha iz Kazahstana, koji nisu ispunjavali bezbednosne standarde.

Uvoz 27 tona mlevenog goveđeg mesa iz Paragvaja zabranjen je na graničnom prelazu Ćafasan, jer je provera pokazala da potiče iz objekta koji AHV nije odobrila, čime nisu ispunjeni osnovni bezbednosni standardi za uvoz i postoji sumnja u zdravstvenu ispravnost.

Inspektri AHV su uvoz 22 tone oraha iz Kazahstana zabranili zbog nepravilnog obeležavanjae i odstupanja od kriterijuma kvaliteta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com