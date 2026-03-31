Severnokorejska agencija KCNA i ruska TASS postigle dogovor o borbi protiv dezinformacija

Zvanična severnokorejska novinska agencija KCNA i ruska agencija TASS složile su se da se zajednički suprotstave onome što nazivaju dezinformacijama koje šire njihovi brojni neprijatelji, javile su danas obe agencije.

Severna Koreja je pretposlednja na Svetskom indeksu slobode štampe organizacije Reporteri bez granica. Rusija je rangirana na 171. mestu od 180 i „strogo zabranjuje nezavisno novinarstvo“, prema navodima te međunarodne nevladine organizacije, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

„Svi razumeju da se danas zajedno borimo protiv modernog nacizma. Mnogim neprijateljima se to ne sviđa i zato su pokrenute informativne kampanje protiv Rusije i Severne Koreje kako bi se širile lažne informacije“, rekao je generalni direktor TASS-a Andrej Kondrašov u Pjongjangu.

Sporazum o saradnji između agencija, potpisan u subotu, 28. marta, odnosi se na zajedničke akcije u borbi protiv dezinformacija, kako bilateralno tako i multilateralno, preneo je TASS.

„Sporazum se zasniva ne samo na dugogodišnjem prijateljstvu, već uzima u obzir i potpuno nove realnosti informacionog rata koji se trenutno odvija na našoj planeti“, rekao je Kondrašov.

Severna Koreja je poslala kopnene snage i sisteme naoružanja kako bi podržala ruske ratne napore, dok Rusija zauzvrat pruža finansijsku pomoć, vojnu tehnologiju, hranu i energiju toj izolovanoj državi.

Južna Koreja procenjuje da je ubijeno oko 2.000 severnokorejskih vojnika, koji su navodno bili raspoređeni prvenstveno u ruskom Kurskom regionu, gde je Ukrajina pokrenula ofanzivu 2024. godine, dodao je Mond.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com