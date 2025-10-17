Si Đinping čestitao 80. godišnjicu postojanja Organizaciji UN za hranu i poljoprivredu

Kineski predsednik Si Đinping uputio je čestitku Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) povodom 80. godišnjice od njenog osnivanja, ističući da je ona odigrala važnu ulogu u obezbeđivanju globalne bezbednosti u oblasti ishrane, promociji ruralnog razvoja i transformaciji sistema ishrane, kao i poboljšanju životnog standarda ljudi u svim zemljama, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Si je naglasio da kineska vlada pridaje veliki značaj bezbednosti ishrane, insistira na oslanjanju na sopstvene resurse za ishranu preko 1,4 milijarde stanovnika i pruža pomoć zemljama kojima je potrebna koliko god može, doprinoseći snagom Kine obezbeđivanju globalne bezbednosti ishrane.

Rekao je da će Kina će nastaviti da podržava važnu ulogu FAO u međunarodnom sektoru hrane i poljoprivrede i da je spremna da sarađuje sa međunarodnom zajednicom na sprovođenju globalnih razvojnih inicijativa, unapređenju Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine, promociji izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo i davanju novih i većih doprinosa poboljšanju blagostanja ljudi u svim zemljama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com