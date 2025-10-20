Si Đinping čestitao Čeng Li-vun na izboru za predsednicu Kuomintanga

Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Si Đinping čestitao je Čeng Li-vun na izboru za predsednicu kineske stranke Kuomintang (KMT), prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Čeng je pobedila na izborima na Tajvanu u subotu sa 50,15 odsto glasova.

Si je izrazio očekivanja da će dve političke stranke ojačati svoj zajednički politički temelj i ujediniti veliku većinu ljudi na Tajvanu kako bi produbile razmenu i saradnju, podstakle zajednički razvoj i unapredile nacionalno ujedinjenje.

Takođe je pozvao obe strane da čvrsto čuvaju zajednički dom kineske nacije i fundamentalne interese ljudi sa obe strane Tajvanskog moreuza, kao i da zajedno rade na svetlijoj budućnosti kineske nacije.

Si je rekao da su tokom godina dve stranke – na osnovu zajedničkog političkog temelja poštovanja Konsenzusa iz 1992. godine i protivljenja „nezavisnosti Tajvana“ – promovisale razmene i saradnju između moreuza, radile na očuvanju mira i stabilnosti, te unapredile dobrobit ljudi preko moreuza, postižući pozitivne rezultate.

Čeng je izrazila zahvalnost u svom odgovoru na Sijeve čestitke.

Ponavljajući Sijeve stavove, Čeng je rekla da su ljudi preko moreuza članovi iste kineske nacije i da bi dve političke stranke trebalo da ojačaju razmene i saradnju kako bi promovisale mir i stabilnost moreuza.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com