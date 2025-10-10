Si Đinping čestitao Kim Džong Unu 80 godina od osnivanja Radničke partije Koreje

Predsednik Kine Si Đinping čestitao je danas lideru Severne Koreje Kim Džong Unu 80. godišnjicu osnivanja Radničke partije Koreje (RPK), čiji je Kim generalni sekretar.

Si, koji je ujedno generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je u poruci da u ime tog komiteta upućuje tople čestitke i želje Centralnom komitetu RPK, članovima partije i narodu Severne Koreje, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Poslednjih godina, generalni sekretar RPK vodio je partiju i narod u jačanju i izgradnji partije, razvoju ekonomije i poboljšanju života stanovnika“, naveo je Si.

On je, kako se dodaje, izrazio nadu da će socijalizam u Severnoj Koreji pod vođstvom RPK postići nove rezultate i uspešno dočekati otvaranje devetog sastanka te partije.

Si je dodao da su i Kina i Severna Koreja socijalističke zemlje, sa Komunističkom partijom na čelu.

„Poslednjih godina mnogo puta sam se sastao sa kolegom generalnim sekretarom kako bismo razvili odnose dve zemlje i zajedno otvorili novo poglavlje kinesko-severnokorejskog prijateljstva. Ne tako davno, Kim je posetio Kinu kako bi učestvovao u proslavi 80. godišnjice pobede kineskog naroda u Ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu“, naveo je Si.

On je dodao da je, bez obzira na menjanje međunarodne situacije, jačanje i razvoj odnosa Kine i Severne Koreje nepromenljiva politika kineske partije i vlade.

„Kina je spremna da sarađuje sa Severnom Korejom u cilju jačanja strateških veza, produbljivanja praktične saradnje, kao i bliske koordinacije u cilju promovisanja kontinuiranog razvoja bilateralnih odnosa“, zaključio je Si.

(Beta)

