Si Đinping: Čovečanstvo je ponovo na raskršću između rata i mira

Kineski predsednik Si Đinping rekao je u govoru na okupljanju povodom godišnjice Drugog svetskog rata da je danas čovečanstvo ponovo pred izazovom između mira i rata, dijaloga i konfrontacije, zajedničkog prosperiteta i igre sa nultom sumom.

„Kineski narod nepokolebljivo stoji na pravoj strani istorije, na strani civilizacije i napretka čovečanstva, odlučno korača putem mirnog razvoja, te sa ostatkom sveta zajedno radi na izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću celog čovečanstva“rekao je, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Istorija nas upozorava da je sudbina čovečanstva isprepletena, a sve države i sve nacije moći će da sačuvaju zajedničku bezbednost, da iskorene osnovne uzroke rata, kao i da izbegnu da se tragedija ponovi, samo ako se međusobno tretiraju ravnopravno, mirno koegzistiraju i međusobno pomažu“, dodao je.

Istorijske činjenice, naveo je, nose teret iz prošlosti, ali i daju inspiraciju za budućnost.

„Na putu nove ere, pripadnici svih etničkih grupa u zemlji treba da pod odlučnim rukovodstvom Komunističke partije Kine, insistirajući na marksizmu i lenjinizmu, misli Mao Cedunga, teoriji Deng Sijaopinga, važnoj misli o ‘tri reprezentativnosti“’, te pogledu na naučni razvoj, svestrano realizuju misao o socijalizmu sa kineskim karakteristikama u novoj eri, nepokolevljivo idu putem socijalizma sa kineskim karakteristikama, nasleđuju i prenose veliki duh rata otpora, uporno rade i hrabro se kreću napred, kao i da se složno bore za izgradnju moćne države u svakom pogledu, kroz modernizaciju u kineskom stilu, ali i za cilj velikog podmlađivanja kineske nacije“, naveo je kineski lider.

Dodao je da je proces velikog podmlađivanja kineske nacije nezaustavljiv i da će plemenito delo mira i razvoja čovečanstva sigurno pobediti.

Si Đinping je izvršio kontrolu trupa tokom vojne parade povodom 80. godišnjice.

„Na današnjoj paradi prodefilovalo je 45 formacija i ešalona, većina opreme i naoružanja je prvi put prikazana javnosti, što u potpunosti pokazuje nastavak duha herojskih trupa iz borbe protiv agresije, novi lik disciplinovane narodne armije u novoj eri, novo raspoređivanje strukture snaga, novi napredak modernizacije kao i nove rezultate postignute u pripravnosti za borbe“, navodi CMG.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com