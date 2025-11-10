Si Đinping istakao potrebu primene visokih standarda u izgradnji slobodne trgovinske luke Hajnan

Predsednik Kine Si Đinping u četvrtak je naglasio potrebu primene visokih standarda u izgradnji slobodne trgovinske luke Hajnan (Hainan Free Trade Port – FTP).

Si, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i predsednik Centralne vojne komisije, izneo je ove komentare 6. novembra, tokom slušanja izveštaja o radu u Sanji, u južnoj kineskoj ostrvskoj provinciji Hajnan, vezano za izgradnju slobodne trgovinske luke Hajnan, prenosi Sinhua.

Si je rekao da je izgradnja slobodne trgovinske luke Hajnan ključna politika Centralnog komiteta KPK za sveobuhvatno produbljivanje reformi i otvaranja u novoj eri.

Naglasio je potrebu da se pažljivo prouče i sprovedu smernice četvrtog plenarnog zasedanja 20. Centralnog komiteta KPK, i pozvao da se ciljevi razvoja luke Hajnan postignu u svim aspektima, kroz usku koordinaciju, proaktivno delovanje i trajne napore.

Slobodna trgovinska luka Hajnan će na celom ostrvu zvanično pokrenuti specijalne carinske operacije 18. decembra ove godine, što je, prema Siju, prelomni korak u kineskom odlučnom koraku za širenje otvaranja visokog standarda i razvoju otvorene svetske ekonomije.

Kako bi se Hajnan izgradio u ključnu ulaznu tačku kineskog otvaranja prema svetu u novoj eri, neophodno je, rekao je Si, u potpunosti sprovesti glavni plan izgradnje luke, primeniti Zakon o slobodnoj trgovinskoj luci Hajnan, i postaviti okvir politika i institucija koji će se usklađivati sa visokim standardima luke kroz niz faza i koraka.

Si je pozvao na postepeno širenje institucionalnog otvaranja, dalje unapređenje liberalizacije i olakšavanja trgovine i investicija, te bolje uslove za prekogranično kretanje proizvodnih faktora.

Takođe je istakao potrebu za razvojem otvorenijih mehanizama za privlačenje talenata, napredak u reformi administrativnog sistema i stvaranje prvoklasnog poslovnog okruženja – tržišno orijentisanog, zasnovanog na vladavini prava i međunarodnim standardima.

Izgradnja luke Hajnan po visokim standardima, rekao je Si, ima za cilj da podstakne visokokvalitetni razvoj provincije Hajnan i da doprinese formiranju novog nacionalnog razvojnog obrasca.

Hajnan bi, dodao je, trebalo da se usredsredi na svoju stratešku ulogu pilot-zone za sveobuhvatno produbljivanje reformi i otvaranja, nacionalne pilot-zone za očuvanje ekologije, međunarodne destinacije za turizam i potrošnju, kao i zone usluga za važne državne strategije, čime bi se sveobuhvatno unapredio ekonomski i društveni razvoj provincije.

Si je rekao da trea preduzeti napore da se razvije modernizovan industrijski sistem koji koristi prednosti i snagu Hajnana, da se promovišu i unaprede vodeće industrije, i da se dublje integrišu tehnološke i industrijske inovacije kako bi se postigli proboji u razvoju novih produktivnih snaga.

Takođe je istakao da Hajnan treba da ima vodeću ulogu u napredovanju otvaranja visokog standarda, kroz jačanje koordinisanog razvoja sa susednim regionima Guangdong–Hongkong–Makao Velike zalivske oblasti, produbljivanje međuregionalne saradnje sa regionima Peking–Tjanđin–Hebej, deltom reke Jangce i Pojasom reke Jangce, te dublju integraciju u saradnju u okviru inicijative Pojas i put.

Naglasivši ekološke prednosti Hajnana, Si je pozvao na dalje unapređenje visokokvalitetnog razvoja nacionalne pilot-zone za očuvanje ekologije, kao i na poboljšanje životnog standarda stanovništva i postizanje vidljivog napretka ka zajedničkom prosperitetu.

Istakavši važnost nastavka razvoja uz istovremeno očuvanje bezbednosti, Si je rekao da se otvaranje Hajnana mora sprovoditi naučno i postepeno, uz efikasno prepoznavanje i sprečavanje mogućih rizika.

Govoreći o punoj i rigoroznoj partijskoj samoupravi, Si je istakao da je potrebno stvoriti zdravo političko okruženje zasnovano na integritetu i istovremeno iskoreniti plodno tle i uslove koji pogoduju korupciji.

Si je takođe pozvao vlasti Hajnana da pažljivo prate tajfun Kalmegi i da preduzmu konkretne mere prevencije i hitnog reagovanja kako bi se umanjile moguće štete.

Sastanku posvećenom izveštaju o radu prisustvovao je i Cai Ći, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KPK i direktor Generalne kancelarije Centralnog komiteta KPK.

(Beta)

