Si Đinping izrazio saučešće povodom smrtonosnog požara u Hong Kongu

Kineski predsednik, Si Đinping je izrazio je juče saučešće povodom smrtonosnog požara u stambenoj zgradi u Specijalnoj administrativnoj regiji Hong Kong (HKSAR) i pozvao na sveobuhvatne napore da se požar ugasi, te minimiziraju žrtve i gubici, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Si, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, odmah je juče zatražio najnovije informacije o spasilačkim naporima i žrtvama i izrazio je Džonu Liju njegovo duboko saučešće povodom žrtava i smrti vatrogasca na dužnosti, kao i njegovo saosećanje porodicama preminulih i onima pogođenim požarom.

Si je pozvao Kancelariju za poslove Hongkonga i Makaa Državnog saveta i Kancelariju za vezu u Hongkongu da podrže vladu HKSAR-a u ulaganju svih napora da ugasi požar, pronađe i spasi zarobljene, leči povređene i pruži pomoć pogođenim stanovnicima. On je takođe pozvao relevantne organe i lokalne vlasti da ponude neophodnu podršku, sa ciljem minimiziranja žrtava i gubitaka.

Vlada HKSAR-a je odmah aktivirala mehanizam za hitne slučajeve.Kancelarija za vezu u Hongkongu je formirala posebnu radnu grupu, održavajući blisku komunikaciju sa vladom HKSAR-a i u potpunosti podržavajući tekuće napore spasavanja.

Najmanje 44 ljudi je izgubilo život, uključujući jednog 37-ogodišnjeg vatrogasca u požaru koji je juče izbio u kvartu Tai Po.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com