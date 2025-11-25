​Si Đinping: Kina i SAD moraju da zadrže zamah u odnosima i da idu u pravom smeru

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da Kina i Sjedinjene Američke Države (SAD) treba da zadrže zamah u svojim odnosima i da nastave da se kreću u pravom smeru, zasnovanom na jednakosti, poštovanju i međusobnoj koristi, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Si je to u ponedeljak izjavio tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom (Trump).

Kineski predsednik je napomenuo da je prošlog meseca imao uspešan susret sa Trampom u Busanu, gde su postigli mnoge važne zajedničke dogovore.

„Ponovo smo usmerili kurs džinovskog broda kinesko-američkih odnosa i dali mu veći zamah za stabilnu plovidbu napred, šaljući pozitivnu poruku svetu“, rekao je Si.

„Kinesko-američki odnosi su od tada generalno zadržali stabilan i pozitivan napredak, što pozdravljaju obe zemlje i međunarodna zajednica“, naveo je Si.

On je ukazao da se ponovo potvrdila činjenica da „saradnja Kine i SAD-a doprinosi obema stranama, a da im konfrontacija šteti“, što je dokazano iskustvom.

„Dve strane treba da prošire listu saradnje i skrate listu problema, kako bi se postigao veći napredak, stvorio novi prostor za saradnju i donelo više koristi narodima obe zemlje i sveta“, rekao je kineski predsednik.

Si je naglasio principijelni stav Kine o pitanju Tajvana, istakavši da je povratak Tajvana Kini sastavni deo posleratnog međunarodnog poretka.

On je podsetio da su se Kina i SAD borile rame uz rame protiv fašizma i militarizma.

„Trenutno je još važnije da dve strane zajedno zaštite pobedu u Drugom svetskom ratu“, poručio je kineski predsednik.

Predsednik Tramp je rekao da je predsednik Si veliki lider.

Tramp je dodao da je uživao u susretu sa Sijem u Busanu i da se u potpunosti složio sa njegovim komentarima o odnosima dve zemlje.

Dodao je da obe strane sprovode sve dogovore koje su dvojica lidera postigla u Busanu.

Tramp je naglasio da je Kina igrala važnu ulogu u pobedi u Drugom svetskom ratu. Takođe je podvukao da SAD razumeju važnost pitanja Tajvana za Kinu.

Dva predsednika su razmenili mišljenja i o ukrajinskoj krizi. Si je ponovio da Kina podržava sve napore koji doprinose miru. On je izrazio nadu da će sve strane što pre smanjiti nesuglasice i postići pravedan i dugotrajan mirovni sporazum radi rešavanja krize.

(Beta)

