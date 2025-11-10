Si Đinping obišao južnu kinesku provinciju Guangdung

Neophodno je da provincija Guangdung, avangardno, pionirsko i eksperimentalno područje reformi i otvaranja, dubinski prouči i implementira duh Četvrte plenarne sednice 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), izjavio je generalni sekretar Centralnog komiteta KPK Si Đinping.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), on je rekao da je neophodno da Guangdung naučno planira ciljeve, zadatke i mere za narednih pet godina.

Neophodno je da unapredi visokokvalitetan razvoj kroz sveobuhvatno produbljivanje reformi i da trajno promoviše izgradnju područja Velikog zaliva Guangdung-Hongkong-Makao, kao i da kontinuirano postiže nove rezultate u modernizaciji, dodao je Si Đinping.

Si, koji je predsednik Kine i predsednik Centralne vojne komisije, izneo je primedbe tokom inspekcijskog obilaska južne kineske provincije Guangdunga.

Si je 7. do 8. novembra, u pratnji Huang Kunminga, člana Politbiroa Centralnog komiteta KPK i sekretara Komiteta partije provincije Guangdung, i Meng Fanlija, guvernera provincije Guangdung, obišao gradove Meidžou i Guangdžou.

Si je posetio Memorijalni park posvećen maršalu Je Đijenjingu (1897-1986) u gradu Meidžou i položio venac pred bronzanom statuom bivšeg maršala.

„Velika dostignuća koja smo danas postigli zasnovana su na temeljima koje su postavili Mao Cedung i drugi revolucionari starije generacije. Neophodno je prepričavati priče starije generacije proleterskih revolucionara, naslediti revolucionarni gen i duh i uvek pratiti partiju“, naglasio je Si.

Zlatni grejpfrut je poljoprivredni proizvod karakterističan za Meidžou.

Si je posetio bazu za uzgoj grejpfruta Nanfu, gde se upoznao sa podrškom Guangdunga starim revolucionarnim područjima i promociji sveobuhvatne ruralne revitalizacije, kao i sa uzgojem grejpfruta i njegovim prerađivačkim proizvodima i kulturno-kreativnim proizvodima.

Si je izrazio zadovoljstvo zbog ovogodišnje dobre žetva i prodaja grejpfruta.

Istakao je da je razvoj ruralnih karakterističnih industrija osnova za promovisanje sveobuhvatne revitalizacije ruralnih područja.

On je rekao da je neophodno pojačati primenu nauke i tehnologije, promovisati integraciju poljoprivrede, kulture i turizma, kao i da je potrebno proširiti industrijski lanac i povećati dodatu vrednost, kako bi veći broj poljoprivrednika povećao svoje prihode.

Si, koji se prilikom odlaska srdačno oprostio sa lokalnim poljoprivrednicima, pozvao je partiju i vladu da nastave sa povećanjem pomoći i podrške starim revolucionarnim područjima.

Si Đinping je istakao da Guangdung, kao vodeća ekonomska provincija i razvijeni region, treba da ima visoku poziciju i opšti obrazac prilikom sastavljanja svog „15. petogodišnjeg plana“.

Si je istakao da izgradnja područja Velikog zaliva nije samo velika obaveza za Guangdong, već i nesvakidašnja razvojna prilika.

Neophodno je insistirati na cilju izgradnje prvoklasnog područja Zaliva i urbane aglomeracije svetske klase sa vitalnošću i međunarodnom konkurentnošću, uz nastojanje da se postignu ključni proboji i sveobuhvatan napredak.

Preostaje još više od mesec dana do kraja godine. Neophodno je tačno sprovesti odluke i aranžmane Centralnog komiteta Partije, fokusirati se na stabilizaciju zapošljavanja, preduzeća, tržišta i očekivanja, u potpunosti implementirati različite politike u korist stanovnika, kvalitetno obezbediti bezbednu proizvodnju i stabilnost, i nastojati da se ispune godišnji ciljevi i zadaci, rekao je Si.

Cai Ći, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KPK i He Lifeng, vicepremijer Kine, pratili su Sija tokom inspekcije, navodi CMG.

(Beta)

