Si Đinping obišao Peking uoči Kineske nove godine

Predsednik Kine Si Đinping posetio je lokalne zvaničnike i stanovnike Pekinga i uputio narodu čestitke povodom Kineske nove godine.

Si je svima poželeo zdravlje, uspeh u karijeri i porodičnu sreću, kao i mir i prosperitet u zemlji tokom nadolazeće Godine konja, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Kineska nova godina, poznata i kao Prolećni festival je najvažniji tradicionalni praznik u Kini i ove godine se obeležava 17. februara.

Si je tokom posete Pekingu obišao nacionalni park za inovacije u oblasti informacionih tehnologija i rekao da su naučna i tehnološka samostalnost i snaga „ključ“ u naporima Kine da izgradi modernu socijalističku zemlju, te pozvao glavni grad da iskoristi svoje jedinstvene prednosti kako bi doprineo tom cilju.

Predsednik je takođe obišao stambeni kompleks u centru grada prilagođen invalidima i starijima.

„Briga i podrška starijim osobama zajednička su odgovornost celog društva“, rekao je Si i pozvao na stvaranje boljih uslova za život penzionera.

Tokom posete, Si je saslušao izveštaj o radu gradskih vlasti Pekinga i dao odobrenje za sveobuhvatan napredak grada.

On je rekao da je trenutni, 15. po redu petogodišnji plan ključan za Kinu i njenu socijalističku modernizaciju, kao i da Peking mora da predvodi i obezbedi „odlučujući napredak“.

Si je zatražio od glavnog grada da proširenjem međunarodnog centra za naučno-tehnološke inovacije ojača koordinaciju inovacija i industrijsku saradnju sa regionima Tjenđin i Hebej.

On je takođe pozvao Peking da aktivno razvija savremeni sektor usluga i dodatno produbi reforme i institucionalno otvaranje.

(Beta)

