Si Đinping: Objašnjenje o Predlogu Centralnog komiteta KP Kine za plan razvoja

Predsednik Kine Si Đinping danas je na sednici Stalnog komiteta 14. Svekineskog narodnog kongresa dao objašnjenje o situaciji izloženoj u „Predlogu Centralnog komiteta Komunističke partije Kine za izradu petnaestog petogodišnjeg plana nacionalnog ekonomskog i socijalnog razvoja“.

Razvijanje srednjoročnih i dugoročnih planova ekonomskog i socijalnog razvoja predstavlja važan način upravljanja zemljom za našu partiju, rekao je Si, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Četrnaesti petogodišnji plan biće završen ove godine, a potrebno je proučiti i formulisati petnaesti petogodišnji plan“, rekao je Si i dodao da su proučavanje i izrada „petnaestog petogodišnjeg plana“ od izuzetnog su značaja za podsticanje održivog i zdravog razvoja kineske privrede i društva, kao i za postavljanje čvršćih temelja za sprovođenje planirane socijalističke modernizacije.

Opšte polazište u izradi Predloga jeste da se sveobuhvatno sledi „dvostepeni“ strateški plan izgradnje moderne socijalističke sile, precizno odražavajući važnu ulogu petnaestog petogodišnjeg plana u procesu postizanja potpune socijalističke modernizacije.

Potrebno je detaljno analizirati unutrašnju i spoljašnju situaciju, sistematski planirati i strateški rasporediti ekonomski i socijalni razvoj zemlje u periodu petnaestog petogodišnjeg plana, istakao je Si.

U Predlogu se navodi da period „petnaestog petogodišnjeg plana“ zauzima važno mesto u procesu ostvarivanja temeljne socijalističke modernizacije. Ova ocena zasniva se na istorijskim zadacima koje treba ispuniti u tom periodu.

U dokumentu je utvrđen osnovni cilj ekonomskog i društvenog razvoja do 2035. godine — očekuje se da bruto domaći proizvod po glavi stanovnika dostigne nivo razvijenih zemalja srednjeg sloja.

Predlog takođe naglašava potrebu za podsticanjem visokokvalitetnog razvoja i jačanjem dvostruke cirkulacije, kako bi se ublažili neizvesni faktori u međunarodnoj situaciji.

Proučavanje i usvajanje Predloga predstavljaju glavni zadatak plenarnog zasedanja. Učesnici sednice trebalo bi pažljivo da razmotre dokument, vode temeljnu raspravu i iznesu konstruktivne predloge i mišljenja, kako bi se dodatno unapredio nacrt Predloga.

(Beta)

