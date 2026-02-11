Si Đinping posetio građane Pekinga uoči Praznika proleća

Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Si Đinping posetio je jutros stanovnike Pekinga, uoči predstojećeg Praznika proleća, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Si je posetio narodnu kuhinju, stambeni kompleks za stare i komercijalnu zonu u centru Pekinga, kako bi se informisao o uslugama u zajednici i brizi o starima, snabdevenosti tržišta pred praznike, kao i o razvoju specifičnih stambenih zajednica.

Ovogodišnji praznik proleća, poznat i kao kineska Nova godina, pada 17. februara.

(Beta)

