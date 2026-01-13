Si Đinping pozvao na unapređenje samoupravljanja Partije kroz više standarde i konkretnije mere

Predsednik Kine i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), Si Đinping, pozvao je na unapređenje sveobuhvatnog i rigoroznog samoupravljanja Partije kroz više standarde i konkretnije mere.

Si, koji je i predsedavajući Centralne vojne komisije, ove je poruke uputio na Petom plenarnom zasedanju 20. Centralne komisije KP Kine za disciplinu i inspekciju u Pekingu, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Si je pozvao na napore da se moć ograniči u „institucionalni kavez“ na promišljeniji i efikasniji način, kao i na nastavak borbe protiv korupcije uz jasnije razumevanje i snažniju odlučnost, čime bi se obezbedila čvrsta garancija za ostvarenje ciljeva i zadataka 15. petogodišnjeg plana (2026–2030).

Si je istakao da je tokom 2025. godine Centralni komitet KP Kine pojačao napore na unapređenju partijskog ponašanja, očuvanju integriteta i borbi protiv korupcije, ostvarivši značajne rezultate. Naglasio je da je zadržan čvrst stav protiv korupcije i da su uklanjani izvori i uslovi za njeno nastajanje.

Kako se navodi, Si je naglasio da je sprovođenje glavnih odluka i planova Centralnog komiteta KP Kine osnovni zahtev za očuvanje njegovog autoriteta i centralizovanog, jedinstvenog rukovodstva.

Partijske organizacije na svim nivoima, kao i članovi Partije i zvaničnici, treba da sprovode odluke i planove Četvrtog plenuma 20. Centralnog komiteta KP Kine kroz konkretne akcije, rekao je Si.

On je istakao da je ograničavanje moći u institucionalni okvir važan zadatak u sprovođenju sveobuhvatnog i rigoroznog samoupravljanja Partije.

Naglasio je da su svi jednaki pred zakonom i propisima, da njihovo poštovanje ne priznaje privilegije i da primena zakona i propisa ne dopušta izuzetke.

Si je podvukao da je borba protiv korupcije velika borba koju Partija ne sme da izgubi i nikada ne sme da izgubi.

Dodao je da je trenutna situacija u borbi protiv korupcije i dalje ozbiljna i složena, te da je zadatak uklanjanja tla i uslova koji rađaju korupciju i dalje težak, naglasivši da je neophodno zadržati čvrst stav kako korumpirani zvaničnici ne bi imali gde da se sakriju.

(Beta)

