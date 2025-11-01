Si Đinping prisustvovao 32. neformalnom sastanku lidera zemalja APEK-a

Kineski predsednik Si Đinping danas pre podne je u Gjeongju, u Južnoj Koreji, prisustvovao drugoj fazi 32. nefornmalnog samita lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) i održao važan govor pod naslovom „Zajedno stvaramo dugotrajnu bolju budućnost“, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Si Đinping je ukazao da u ovom trenutku naučna i tehnološka revolucija i industrijske promene nove runde duboko napreduju i otvaraju novu budućnost za društvo i čovečanstvo.

Istovremeno, rekao je globalni ekonomski rast nema dovoljno zamaha, deficit globalnog razvoja se povećava a izazovi kao što su klimatske promene, bezbednost žitarica i bezbednost energetike takođe povećavaju.

Sve ekonomije Azijsko-pacifičkog regiona treba da jačaju saradnju, iskoriste nove prilike, rešavaju nove izazove i da zajedno stvore dugotrajnu bolju budućnost, rekao je kineski predsednik.

Si je izneo tri predloga.

Prvo, treba jačati osnaživanje digitalne inteligencije i oblikovanje novih prednosti za inovacioni razvoj u Azijsko-pacifičkom regionu. Treba u potpunosti iskoristiti pokretačku ulogu novih tehnologija, iskoristiti prilike digitalizacije, i zelene transformacije, te ubrzati razvoj proizvodne snage novog kvaliteta.Treba unaprediti protok podataka, produbiti otvorenu saradnju u oblasti tehnologija i stvoriti konkurentne otvorene inovacije.

Kina predlaže osnivanje Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, kako bi međunarodnoj zajednici pružila javne proizvode veštačke inteligencije. Kina želi da sa svim članicama APEK-a smanji digitalni jaz u Azijsko-pacifičkom regionu.

Drugo, treba insistirati na zelenoj i niskougljeničnoj strategiji, stvarajući novi model dugotrajnog razvoja Azijsko-pacifičkog područja. Treba ojačati povezivanje strategija za zeleni razvoj, podsticati slobodnu cirkulaciju visokokvalitetnih zelenih tehnologija i proizvoda, ubrzati zelenu i niskougljeničnu transformaciju i aktivno rešavati klimatske promene.

Nakon što je najavila ciljeve vrhunca emisije ugljen-dioksida i ugljenične neutralnosti, Kina je izgradila najveći sistem za obnovljive energije na svetu i podnela cilj vlastitog doprinosa za 2035. godinu o rešavanju klimatskih promena.

Treće, treba sprovoditi inkluzivno deljenje i pokazati novi duh inkluzivnog razvoja u Azijsko-pacifičkom regionu. Treba staviti narod na prvo mesto, ojačati komunikaciju politika, deliti iskustva i praktičnu saradnju, u potpunosti sprovoditi Agendu UN za dugotrajni razvoj 2030, zajedno raditi na iskorenjivanju siromaštva i na zajedničkom bogatstvu svih naroda u Azijsko-pacifičkom regionu.

Treba u potpunosti iskoristiti tradicionalne prednosti ekonomske i tehnološke saradnje APEK-a, i pružiti pomoć ekonomijama u razvoju da postignu uravnotežen razvoj. Kina će ubrzati unapređenje sistema usluga za stanovništvo koji pokriva sve ljude i čitav životni vek, podsticati visokokvalitetni razvoj stanovništva, ostvariti inicijative o zdravstvu uz pomoć veštačke inteligencije.

Na sastanku su objavljeni „Izjava lidera APEK-a iz Gjeongja 2025. godine“, „Inicijativa APEK-a o veštačkoj inteligenciji“, „Okvirni dokument APEK-a o saradnji za rešavanje promene u strukturi stanovništva“ i drugi dokumenti.

Tokom ceremonije primopredaje predsedavanja na 32. samitu ekonomskih lidera APEK-a, Si Đinping je saopštio da će kineski grad Šendžen biti domaćin samita lidera APEK-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje) u novembru 2026. godine.

(Beta)

