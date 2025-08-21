Si Đinping prisustvovao skupu povodom 60. godišnjice osnivanja Autonomnog regiona Sicang

Veliki skup povodom proslave 60. godišnjice osnivanja Autonomnog regiona Sicang (Tibet) danas je održan u Lasi, glavnom gradu Sicanga (Tibet) na jugozapadu Kine, navodi Kineska medijska grupa (CMG).

Skupu je prisustvovao kineski predsednik Si Đinping. takođe generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije.

Skupu se pridružio oko 20.000 lokalnih zvaničnika i ljudi iz svih etničkih grupa i sfera života.

Džang Guoking, član Politbiroa CK KPK, potpredsednik Državnog saveta i zamenik šefa Centralne delegacije, pročitao je čestitku CK KPK, Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa, Državnog saveta, Nacionalnog komiteta Svekineskog narodnog političkog konsultativnog saveta i Centralne vojne komisije povodom proslave 60. godišnjice osnivanja Autonomnog regiona Sicang.

Vang Huning, član Stalnog komiteta Politbiroa CK KPK, predsednik Nacionalnog komiteta Svekineskog političkog konsultativnog saveta i šef Centralne delegacije, uručio je Autonomnoj oblasti Sicang čestitku pod nazivom „Izgradnja kineske nacionalne zajednice i pisanje novog poglavlja u prelepom Sicangu“, sa natpisima Si Đinpinga.

Tom prilikom, Vang je održao govor, te istakao da je od 18. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine, Centralni komitet KPK sa Si Đinpingom na čelu, pridao veliki značaj i sveobuhvatno pojačao rad Tibeta, uspostavio strategiju Partije za upravljanje Sicangom u novoj eri, i sistematski isplanirao kako da promoviše dugoročni mir Sicanga i kvalitetan razvoj.

„Sicang je pobedio u borbi protiv siromaštva i izgradio umereno prosperitetno društvo na sveobuhvatan način. Napravio je istorijska dostignuća u svom ekonomskom i društvenom razvoju, pretrpeo istorijske promene u uzroku nacionalnog jedinstva i napretka, te je postigao istorijski skok u životnom standardu ljudi“, naveo je Vang.

„Sicang je ušao u istorijski period najboljeg razvoja, najveće promene i koristi za ljude svih etničkih grupa. Nalazeći se na novoj istorijskoj polaznoj tački, moramo da se pridržavamo smernica Si Đinpingove misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru, u potpunosti implementiramo duh 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine i Drugog i Trećeg plenarnog zasedanja 20. Centralnog komiteta, da implementiramo strategiju partije za upravljanje Sicangom (Tibet) u novoj eri, čvrsto shvatimo glavnu liniju stvaranja osećaja zajedništva kineske nacije, uradimo dobar posao u četiri aspekta koji se odnose na stabilnost, razvoj, ekologiju i jačanja granice, nastojimo da izgradimo ujedinjeni, prosperitetni, civilizovani, harmoničan i lep socijalistički moderni novi Sicang, te da ulažemo kontinuirane napore u ostvarenje kineskog sna o velikom podmlađivanju kineske nacije“, podvukao je Vang Huning.

Vang Đundženg, sekretar partijskog komiteta Autonomne regije Sicang i Džuoma Ženzeng, predstavnik naroda Sicanga, govorili su na skupu.

Po završetku je usledila grandiozna parada, navodi CMG.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com