Si Đinping razgovarao sa Kim Džong Unom

Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i predsednik Kine, Si Đinping, razgovarao je sinoć sa generalnim sekretarom Radničke partije Severne Koreje i predsednikom Državnih poslova, Kim Džong Unom, koji je boravio u Kini kako bi prisustvovao svečanosti povodom 80. godišnjice pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), Si Đinping je istakao da Kinu i Severnu koreju spaja dugoročno prijateljstvo, da su obe zemlje socijalističke zemlje predvođene Komunističkom partijom i da dele zajedničke ideale, uverenja i ciljeve.

“Vaš dolazak u Kinu na svečanost povodom 80. godišnjice pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu odražava čvrstu volju Severne Koreje da zaštiti dostignuća Drugog svetskog rata, a takođe pruža važnu priliku za dalji razvoj prijateljskih i kooperativnih odnosa dve partije i dve zemlje”, podvukao je Si u razgovoru sa severnokorejskim kolegom.

Čestitajući 80. godišnjicu osnivanja Radničke partije Koreje, Si je izjavio da KPK i vlada Kine pridaju veliki značaj tradicionalnom prijateljstvu sa Severnom Korejom i da su spremni da održavaju, konsoliduju i razvijaju odnose sa njom. “Takva pozicija se neće promeniti bez obzira na bilo kakve promene u međunarodnom kontekstu”, naveo je Si.

Kina će nastaviti da podržava razvojni put Severne Koreje koji odgovara njenim nacionalnim okolnostima i napore te zemlje za stvaranje nove situacije u socijalističkom razvoju.

„Spremni smo da sa Severnom Korejom pojačamo razmenu na visokom nivou i stratešku komunikaciju, produbimo razmenu iskustava u upravljanju partijom i zemljom, produbimo međusobno razumevanje i prijateljstvo i unapredimo saradnju u raznim oblastima“, poručio je Si.

„Pred globalnim izazovima bez presedana, izneo sam koncept izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva, Inicijativu za globani razvoj, Inicijativu za globalnu bezbednost, Inicijativu za globalnu civilizaciju i Inicijativu za globalno upravljanje, što je dobilo pozitivnu podršku i odgovor Severne Koreje. Kina i Severna Koreja bi trebalo da ojačaju stratešku saradnju u međunarodnim i regionalnim poslovima i zaštite zajedničke interese. Što se tiče pitanja na Korejskom poluostrvu, Kina se uvek pridržava objektivnog i nepristrasnog stava i spremna je da nastavi da jača koordinaciju sa Severnom Korejom i da učini sve što je u njenim mogućnostima da se održi mir i stabilnost na Korejskom poluostrvu“, istakao je predsednik Si.

Kim je rekao da obeležavanje 80. godišnjice pobede u u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu pokazuje čvrstu odlučnost Kine da održi svetski mir i pokazuje važan međunarodni status i uticaj Kine.

„Uprkos promenama međunarodne klime, prijateljska veza između Severne Koreje i Kine se neće promeniti, čvrsta je volja Severne Koreje da nastavi da produbljuje i razvija odnose sa Kinom“, podvukao je Kim.

Severnokorejski lider je naglasio da će njegova zemlja nastaviti da odlučno podržava stav Kine po pitanjima vezanim za vitalne interese zemlje, poput onih vezanih za Tajvan, Sicang (Tibet) i Sinđijang, te u očuvanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. On se zahvalio Kini na dugoročnoj odlučnoj podršci i pomoći socijalističkim poslovima Severne Koreje.

Kim je između ostalog istakao da Severna Koreja ceni pravičan stav Kine po pitanjima na Korejskom poluostrvu i da je spremna da nastavi da sa Kinom jača koordinaciju u Ujedinjenim nacijama i drugim multilateralnim platformama kako bi zaštitila zajedničke i osnovne interese obe strane.

Si Đinping je sinoć priredio Kimu Džing Unu čajanku i banket.

(Beta)

