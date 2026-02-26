Si Đinping razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom

Kineski predsednik Si Đinping se danas, u državnom pansionu Dijaojutaj u Pekingu, sastao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini i istakao tom prilikom da su Kina i Nemačka druga i treća najveća ekonomska zajednica na svetu te da kinesko-nemački odnosi ne samo da se tiču interesa obe zemlje, već imaju i značajne efekte na Evropu i svet, prenela je Kineska medijska grupa (CMG).

„Trenutna međunarodna situacija prolazi kroz najdublju transformaciju od kraja Drugog svetskog rata. Što svet postaje turbulentniji i složeniji, Kina i Nemačka više treba da jačaju stratešku komunikaciju, unaprede strateško međusobno poverenje i promovišu kontinuirani razvoj svog svestranog strateškog partnerstva“, rekao je kineski predsednik.

Si Đinping je ponudio tri tačke u vezi sa budućim razvojem odnosa Kine i Nemačke.

Prvo, obe zemlje treba da budu pouzdani partneri koji se međusobno podržavaju.

I Kina i Nemačka, na osnovu sopstvenih snaga i brzog razvoja, pridržavaju se međusobnog poštovanja i poverenja, otvorene saradnje i ispisale su uspešnu priču o obostranoj koristi i obostrano korisnim rezultatima. Kina se pridržava puta mirnog razvoja i ima kapacitet i samopouzdanje da postigne modernizaciju kineskog stila. Nastaviće da deli razvojne mogućnosti sa svim zemljama sveta, uključujući i Nemačku. Kina se nada da će Nemačka objektivno i racionalno sagledati razvoj Kine, voditi pozitivnu i pragmatičnu politiku prema Kini i sarađivati sa Kinom na promociji stabilnog i dugoročnog razvoja odnosa dve zemlje.

Drugo, dve zemlje trebalo bi da budu otvoreni i obostrano korisni inovativni partneri.

Nova strategija razvoja nemačke vlade u oblastima tehnologije, inovacija i digitalnih tehnologija usko je usklađena sa pravcem inteligentnog, zelenog i integrisanog razvoja Kine u okviru 15. petogodišnjeg plana. Obe strane treba da ojačaju usklađenost svojih razvojnih strategija, podrže dvosmerni protok talenata, znanja i tehnologije i promovišu dijalog i saradnju u najsavremenijim oblastima kao što je veštačka inteligencija. Obe strane treba da pravilno shvate vezu između konkurencije i saradnje, traže obostrano korisne puteve saradnje i zajednički održavaju stabilnost i nesmetan rad industrijskih i lanaca snabdevanja.

Treće, dve zemlje trebalo bi da budu partneri u oblasti međuljudske razmene koji se međusobno razumeju i cene. I Kina i Nemačka su velike zemlje sa dubokim kulturnim nasleđem. Trebalo bi da jačaju međusobno učenje i razmenu između dve civilizacije, unapređuju razmenu među ljudima i konsoliduju osnovu javnog mnjenja za kinesko-nemačko prijateljstvo.

Si je naglasio da, suočene sa ubrzano promenljivim globalnim pejzažom, sve zemlje treba da budu zajedno u dobru i zlu, deleći zajedničku sudbinu.

Kina i Nemačka treba da podrže ključnu poziciju Ujedinjenih nacija, ožive njihovu vodeću ulogu i preuzmu vođstvo kao branitelji multilateralizma, praktičari međunarodne vladavine prava, branitelji slobodne trgovine i zagovornici solidarnosti i saradnje, rekao je Si.

Kina podržava samostalnost i snagu Evrope i nada se da će Evropa sarađivati sa Kinom u istom pravcu, podržavati strateško partnerstvo, pridržavati se otvorenosti, inkluzivnosti i obostrano korisne saradnje, postići veći razvoj odnosa Kine i EU i dati veći doprinos svetskom miru i razvoju.

Fridrih Merc je izrazio zadovoljstvo posetom Kini tokom proslave kineskog Prolećnog festivala i poželeo kineskom narodu prosperitetnu Godinu konja. Od uspostavljanja diplomatskih odnosa, Nemačka i Kina održavaju prijateljske razmene i blisku saradnju, što donosi korist narodima obe zemlje, rekao je nemački kancelar.

Nemačka neguje svoje odnose sa Kinom, čvrsto se pridržava politike jedne Kine i spremna je da sarađuje sa Kinom kako bi nastavila tradiciju prijateljstva, održala međusobno poštovanje i otvorenu saradnju, i kontinuirano produbila svestrano strateško partnerstvo između dve zemlje.

Nemačka preduzeća pridaju veliki značaj kineskom tržištu i nadaju se daljem produbljivanju saradnje sa Kinom radi postizanja obostrane koristi i zajedničkog razvoja.

Međunarodna situacija prolazi kroz duboke promene, a Nemačka i Kina snose važnu odgovornost zajedničkog rešavanja globalnih izazova. Nemačka se raduje jačanju koordinacije sa Kinom, podržavanju slobodne trgovine i suprotstavljanju protekcionizmu. Razvijanje pouzdanih i trajnih ekonomskih i trgovinskih odnosa saradnje između EU i Kine je u interesu obe strane i takođe doprinosi globalnoj stabilnosti i prosperitetu. Nemačka podržava jačanje dijaloga i saradnje između EU i Kine.

Dvojica lidera su razmenili mišljenja o krizi u Ukrajini. Si Đinping je detaljnije izložio principijelni stav Kine, ističući da je ključ u traženju rešenja kroz dijalog i pregovore. Neophodno je obezbediti jednako učešće svih strana kako bi se učvrstio temelj za mir, osigurati da se legitimne zabrinutosti svih strana reše kako bi se ojačala volja za mirom, te osigurati postizanje zajedničke bezbednosti radi izgradnje trajne mirovne arhitekture.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com