Si Đinping: Šangajska organizacija za saradnju izgradila poverenje i uzajamnu korist među zemljama

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je danas da je Šangajska organizacija za saradnju, osnovana pre 24 godine, uspostavila „šangajski duh“ uzajamnog poverenja, uzajamne koristi, jednakosti, konsultacija, poštovanja različitih civilizacija i želje za zajedničkim razvojem.

On je govoreći na 25. sastanku Saveta šefova država Šangajske organizacije za saradnju rekao da su članice sledile ovu prvobitnu nameru, delile mogućnosti i tražile zajednički razvoj i promovisale stvaranje i saradnju u okviru Šangajske organizacije za saradnju kako bi postigle niz inovativnih i istorijskih dostignuća.

„Preuzeli smo vodeću ulogu u uspostavljanju mehanizma poverenja u vojnom području pograničnih područja i pretvorili hiljade kilometara granica u veze prijateljstva, uzajamnog poverenja i saradnje. Bila je prva koja je preduzela multilateralne akcije protiv ‘tri sile’, snažno promovisala saradnju sprovođenja zakona i bezbednosnih službi, na odgovarajući način kontrolisala i rešavala kontradikcije i nesuglasice i jasno se protivila spoljnoj intervenciji, održavajući regionalni mir i stabilnost“, rekao je, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Dodao je da su preuzeli inicijativu u uspostavljanju saradnje u zajedničkoj izgradnji „Pojasa i puta“, realizovan je veliki broj značajnih projekata i „malih i lepih“ projekata za život, aktivno je promovisana industrijska investiciona saradnja, a podsticaj za regionalni razvoj i prosperitet postao je adekvatniji.

„Moj cilj je da postignem da ukupna trgovina Kine sa drugim zemljama Šangajske organizacije za saradnju premaši 22,3 biliona dolara, postignuta je rano. Trodimenzionalna mreža međusobnih veza postala je savršenija. Gotovo 14.000 kilometara međunarodnih drumskih transportnih ruta otvoreno je između država članica, a ukupno više od 110.000 redovnih teretnih vozova između Kine i Evrope“, rekao je.

Komitet ŠOS-a za dobrosusedstvo, prijateljstvo i saradnju uspostavljeni i u potpunosti iskorišćeni mehanizmi, uspostavljene su mreže prijateljskih međusobnih razmena, dodao je, proširena saradnja između lokalnih vlasti, medija, tink-tenkova, žena i mladih i promovisane su međuljudske veze u državama članicama.

„Preuzeli smo vodeću ulogu u predlaganju koncepta globalnog upravljanja kroz konsultacije, zajedničku izgradnju i deljenje, i praktikovali istinski multilateralizam. Produbili smo saradnju sa UN-om i drugim međunarodnim organizacijama, konstruktivno učestvovali u međunarodnim i regionalnim poslovima, uvek smo stajali na strani međunarodnog poštenja i pravde, promovisali toleranciju i uzajamno učenje među civilizacijama, suprotstavljali se hegemonijskim silama i igrali pozitivnu ulogu u promovisanju svetskog mira i razvoja“, rekao je.

Trenutno Šangajska organizacija za saradnju već postaje najveća regionalna organizacija na svetu, koja obuhvata 26 zemalja sa ekonomskim obimom od 30 biliona američkih dolara, i pokreće saradnju u više od 50 oblasti.

Istakao je da treba tražiti sličnosti, ali poštovati razlike, insistirati na saradnji od obostrane koristi, insistirati na otvaranju i inkluzivnosti, na pravednosti i na praktičnosti i efikasnosti.

(Beta)

