Si Đinping se nada da će sarađivati sa Trampom u upravljanju brodom kinesko-američkih odnosa

Predsednik Kine Si Đinping izjavio je da se nada da će sarađivati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u novoj godini kako bi upravljao "džinovskim brodom" kinesko-američkih odnosa u stalnom napretku, uprkos vetrovima i olujama, te postigao više velikih i važnih uspeha, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

U jučerašnjem telefonskom razgovoru sa Trampom, Si je istakao da pridaje veliki značaj kinesko-američkim odnosima.

“U proteklih godinu dana, imali smo dobre komunikacije i uspešan sastanak u Busanu, zacrtali smo pravac i kurs za odnose Kine i SAD. To su pozdravili ljudi obe zemlje i šira međunarodna zajednica“, podsetio je Si.

“Upravo kao što SAD imaju svoju zabrinutost, Kina sa svoje strane takođe ima svoje brige. Kina uvek sprovodi u delo ono što je obećala. Ako dve zemlje rade u istom pravcu u duhu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi, sigurno mogu da pronađu načine da rešavaju probleme o kojima se brinu“, rekao je Si.

Kineski predsednik je naveo da i Kina i SAD u toku ove godine imaju važne agende na dnevnom redu.

„Kina će započeti sa svojim 15. petogodišnjim planom, a SAD će proslaviti 250. godišnjicu nezavisnosti. Kina će biti domaćin sastanka ekonomskih lidera APEK-a, a SAD samita G20″, dodao je on.

“Dve zemlje bi trebalo da slede zajedničke dogovore koje su postigle, poboljšaju dijalog i komunikaciju, pravilno upravljaju razlikama i prošire praktičnu saradnju. Uvek je ispravno učiniti dobru stvar, koliko god je mala i uvek pogrešno učiniti lošu stvar, koliko god je mala“, rekao je Si.

On je istakao potrebu da dve zemlje postepeno grade uzajamno poverenje i pronalaze pravi način harmonične koegzistencije, kako bi 2026. bila godina u kojoj dve velike zemlje napreduju ka uzajamnom poštovanju, mirnom suživotu i saradnji u kojoj svi dobijaju.

Si je naglasio da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u kinesko-američkim odnosima.

„Tajvan je kineska teritorija, a Kina mora da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet i nikada neće dozvoliti da se Tajvan odvoji. SAD moraju da oprezno pristupaju pitanju prodaje oružja Tajvanu“, rekao je Si.

Tramp je rekao da su i SAD i Kina velike zemlje, i da su odnosi SAD i Kine najvažniji odnosi na svetu.

Tramp je istakao da se raduje uspehu Kine i nada se da će SAD sarađivati sa Kinom i ostvariti veći napredak u bilateralnim odnosima.

Tramp je kazao da razume stav Kine po pitanju Tajvana.

„Voleo bih da dve zemlje nastave da razgovaraju i da održe američko-kineske odnose u dobrom stanju tokom mog mandata“, dodao je američki predsednik.

(Beta)

