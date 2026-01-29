Si Đinping se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom

Predsednik Kine Si Đinping sastao se danas prepodne u Velikoj dvorani naroda, u Pekingu, sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, koji boravi u četvorodnevnoj zvaničnoj poseti Kini, a dvojica lidera su se složila o razvoju dugoročnog i stabinog sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Velike Britanije, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Si je istakao da je trenutna međunarodna situacija isprepletena promenama i turbulencijama, a Kina i Velika Britanija, kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i velike ekonomije u svetu, treba da pojačaju dijalog i saradnju, bilo da se radi o održavanju svetskog mira i stabilnosti ili unapređenju ekonomije i života stanovnika dve zemlje.

Kina je spremna da potencijal saradnje dve zemlje pretvori u realna dostignuća i stvori novu sliku odnosa i saradnje Kine i Velike Britanije, u korist naroda dve zemlje i čitavog sveta, rekao je on.

Si je naglasio da je uzajamno poverenje temelj stabilnih i dugoročnih odnosa između zemalja ukazujući da se Kina uvek pridržava puta mirnog razvoja, da nikada nije preuzela inicijativu o pokretanju rata, nikada nije okupirala pedalj zemljišta drugih zemalja, i bez obzira na to kako se razvija i raste, neće predstavljati pretnju drugim zemljama.

Ove godine u Kini se pokreće 15. petogodišnji plan, a Kina i Velika Britanija treba da prošire uzajamno korisnu saradnju u obrazovanju, zdravstvu, finansijama i uslugama, sprovedu zajednička istraživanja i industrijsku transformaciju u oblastima veštačke inteligencije, bioloških nauka, novih izvora energije i niskokarbonske tehnologije i postignu zajednički razvoj i prosperitet

„Nadamo se da će Velika Britanija obezbediti pošteno, pravedno i nediskriminatorno poslovno okruženje kineskim kompanijama. Kina je spremna da aktivno razmotri primenu jednostranog bezviznog režima za Veliku Britaniju“, naveo je Si.

Podsetivši da su u porastu već neko vreme unilateralizam, protekcionizam i politika sile, i da je međunarodni poredak ozbiljno pogođen, Si je istakao neophodnost da Kina i Velika Britanija podržavaju multilateralizam i slobodnu trgovinu, kao i da zajednički promovišu i praktikuju istinski multilateralizam, unapređuju izgradnju pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja, kako bi se ostvarila jednaka i uredna multipolarnost i inkluzivna globalizacija.

Starmer je rekao da se raduje činjenici da je prvi britanski premijer koji posećuje Kinu u poslednjih osam godina.

“U poseti Kini sam sa delegacijom koju čini više od 60 važnih predstavnika iz poslovnih i kulturnih krugova Velike Britanije, što je dovoljno da pokaže širinu saradnje Velike Britanije i Kine i odlučnost Velike Britanije da produbi i proširi saradnju sa Kinom”, naveo je Starmer.

Britanski premijer je ukazao da su Britanija i Kina važne ekonomije u svetu i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i da je „u trenutnoj turbulentnoj i krhkoj međunarodnoj situaciji ključno je da Velika Britanija uspostavi dugoročno i stabilno sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Kinom u duhu uzajamnog poštovanja i poverenja“,

Starmer je istakao da se dugoročna politika Velike Britanije po pitanju Tajvana nije promenila i da se neće promeniti.

Velika Britanija je spremna da održava razmenu na visokom nivou sa Kinom, pospešuje dijalog i razmenu, jača saradnju u trgovini, investicijama, finansijama, zaštiti životne sredine i drugim oblastima.

Prosperitet i stabilnost Hongkonga su u zajedničkom interesu dve zemlje, a Velika Britanija s radošću vidi Hongkong kao jedinstven i važan most između Velike Britanije i Kine, rekao je Starmer.

„Kina igra ključnu ulogu u međunarodnim poslovima, a Velika Britanija je spremna da pojača saradnju sa Kinom na rešavanju globalnih izazova kao što su klimatske promene i zajednički očuvaju svetski mir i stabilnost“, naglasio je Starmer.

(Beta)

