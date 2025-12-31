Si Đinping u novogodišnjoj poruci hvalio napredak Kine i nagovestio potencijalno pripajanje Tajvana

Kineski predsednik Si Đinping hvalio je danas, u novogodišnjoj poruci, napredak Kine u brojnim oblastima i još jednom najavio nagovestio da Peking namerava da pripoji samoupravno ostrvo Tajvan.

U novogodišnjoj poruci, objavljenoj putem platformi Kineske medijske grupe (CMG), Si je rekao da je ekonomija Kine više puta obarala nove rekorde i dodao da se očekuje da će njena vrednost 2025. godine dostići 140 biliona juana.

Si je naveo da je Kina dala više snage visokokvalitetnom razvoju zahvaljujući inovacijama i dodao da je dubinska integracija nauke i tehnologije sa industrijama urodila inovativnim dostignućima, da se odvijala žestoka konkurencija u polju razvoja velikih modela veštačke inteligencije, i da je postignut novi proboj u samostalnom istraživanju čipova, prenosi CMG.

„Kina je zahvaljujući tome postala jedna od ekonomija koje su ostvarile najbrži skok po kapacitetu inovativnosti“, kazao je Si Đinping, lider vladajuće Komunističke partije Kine.

Podsetio je da je sonda „Tijenven 2“ krenula na putovanje za istraživanje malih planeta, da je započeta izgradnja projekta hidroelektrane u donjem toku reke Jarlung Zangbo, da je zvanično uključen u službu prvi nosač aviona sa elektromagnetskim katapultom, da su humanoidni roboti uspeli da izvedu fanstatičnu predstavu borilačkih veština, i da su dronovi doneli maštoviti šou vatrometa na nebu.

„Inovacije i kreacije su dovele do napretka nove kvalitetne produktivne snage, ali su i naš život učinile mnogo lepšim. Ekonomska, naučno-tehnološka, odbrambena i sveobuhvatna moć Kine popela se na novu visinu, a bistre vode i zelene planine su najupečatljivije boje na putu kineskog razvoja, dok se osećaj dobiti, sreće i bezbednosti naroda kontinuirano povećavao“, naveo je Si u novogodišnjoj poruci.

On se dotakao i namere Pekinga da pripoji Tajvan, samoupravno ostrvo koje Kina smatra delom svoje teritorije, i oko kojeg je prethodnih dana kineska vojska održala vojne vežbe kao upozorenje vladi u Tajpeju zbog njene namere da od SAD kupi veliku količinu naoružanja, vrednu više od 11 milijardi dolara.

„Sunarodnici na dve obale Tajvanskog moreuza imaju krvnu povezanost i zato je istorijski trend ujedinjenja domovine nezaustavljiv“, kazao je Si u novogodišnjoj poruci.

Navodeći da je nedavno prisustvovao svečanom otvaranju Nacionalnih igara i da je oduševljen sinhronizovanim akcijama ljudi u Guangdungu, Hongkongu i Makau, Si je rekao da je neophodno nepokolebljivo sprovoditi smernicu „Jedna zemlja, dva sistema“, podržavati bolje uključivanje Hongkonga i Makaa u celokupnu sliku razvoja Kine, ali i održavati dugoročan prosperitet i stabilnost.

Si je takođe pohvalio sve veći značaj Kine na svetskoj sceni, navodeći političke događaje na visokom nivou koje je ta zemlja organizovala tokom 2025. godine.

Kinezi su „nastavili da grle svet raširenih ruku“, rekao je Si, navodeći da su uspešno održani samit Šangajske organizacije za saradnju u Tijenđinu i Globalni samit žena, i da su uvedene nezavisne carinske operacije po celom ostrvu Hainan.

„Radi boljeg reagovanja na klimatske promene, Kina je obelodanila svoj novi cilj nacionalno određenih doprinosa. Nakon objavljivanja tri Globalne inicijative, Kina je iznela i Inicijativu za globalno upravljanje, što je doprinelo izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja“, dodao je Si.

Si je naveo i da je izgradnja moćne države zasnovana na izgradnji jake Partije, i dodao da je Komunistička partija Kine sprovela partijsku edukaciju za dubinsku realizaciju glavnih Osam odluka, u kojoj je pooštrila upravljanje Partijom i unapredila odlučnu borbu protiv korupcije, što je dovelo do trajnog poboljšanja radnog stila Partije.

Naveo je da u Kini završetkom 2025. ističe i 14. petogodišnji plan, i ukazao da su se Kinezi u proteklih pet godina energično borili i hrabro napredovali, savladali mnoštvo poteškoća, uspešno postigli predviđene ciljeve i zadatke, i ostvarili staložene korake u procesu modernizacije.

„U 2026. godini počinje 15. petogodišnji plan. Moramo da sa odlučnom pouzdanošću ugrabimo svake ukazane prilike i stremimo ka predviđenim ciljevima i zadacima, da solidno promovišemo visokokvalitetni razvoj, da na sveobuhvatni način dodatno produbimo reforme i otvaranje, da unapredimo zajedničko blagostanje celog naroda i da ispišemo novo poglavlje kineskog čuda“, kazao je Si.

Ocenio je da je iz 2025. nezaboravna svečana proslava 80. godišnjice pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu.

„Osnovali smo jubilej povratka Tajvana u domovinu. Na monumentalnoj nacionalnoj svetkovini, čast pobede je večno upisana u istoriju, što će dodatno ohrabriti kineski narod da pamti istoriju, da se seća palih potomaka, da neguje mir, da stvara novu budućnost i neverovatnu moć za ostvarenje velikog podmlađivanja kineske nacije“, izjavio je kineski lider.

Dodao je da su Kinezi negovanjem kulture gradili i duhovni karakter i da su na listu svetske kulturne baštine uvrštena nova blaga iz Kine zahvaljujući sve većem interesovanju za posetu muzejima i za nematerijalnu kulturnu baštinu.

„Održao se veliki bum na tržištu kulture i turizma, amaterska fudbalska liga u kineskim gradovima i selima privukla je izuzetno veliku pažnju naroda, a sportovi na ledu i snegu zagrejali su strast stanovnika u zimskim danima. Kineska kultura je integracijom tradicije i savremenosti zablistala većim sjajem“, rekao je Si.

Predsednik Kine je kazao da su u protekloj godini bolje zagarantovani interesi novih zaposlenih, da je rekonstrukcija prilagođena potrebama starijih osoba donela više pogodnosti toj grupi stanovnika, i da su porodice koje imaju bebu do tri godine starosti mesečno dobijale subvenciju od 300 juana.

„Kada je život svake male porodice bolji, razvoj Kine kao velike porodice može biti u stalnom porastu“, naveo je Si.

Si je rekao i da je svet danas isprepleten promenama i turbulencijama i da su pojedina područja još pod senkom rata i sukoba.

„Kina uvek stoji na ispravnoj strani istorije i nada se da će sve zemlje zajedno promovisati mir i razvoj sveta, i unaprediti izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva“, naveo je Si.

Dodao je da uoči Nove godine želi da svima uputi najlepše želje iz Pekinga.

„Uskoro će zasjati novogodišnje sunce. Želim da planine i ruke budu prekrasne, da zemlja bude plodna, bogata, a da sunčeva svetlost obasja domovinu. Želim svima puno radosti, uspeha u radu i ispunjenje svih želja i očekivanja“, rekao je predsednik Kine.

