Si Đinping uputio čestitke povodom otvaranja Kineskog međunarodnog sajma trgovine uslugama

Predsednik Kine Si Đinping uputio je danas čestitke povodom otvaranja Kineskog međunarodnog sajma trgovine uslugama, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

U svom pismu, Si Đinping je istakao da je struktura svetske ekonomije doživela duboke promene, pri čemu izazovi globalnog razvoja koegzistiraju sa prilikama.

Kina će, kako je rekao, i dalje nesebično širiti visok nivo svoje otvorenosti ka svetu, aktivno usvajati međunarodne standarde u oblasti ekonomije i trgovine, te obaviti početnu fazu testiranja na platformama kao što su pilot zone slobodne trgovine i nacionalne demonstracione zone za inovacije i razvoj trgovine uslugama, čime će promovisati uredno otvaranje tržišta usluga.

On je istakao da je Kina spremna da sarađuje sa svim stranama kako bi promovisala otvorenu i inovativnu saradnju u globalnoj trgovini uslugama, izgradila otvorenu svetsku ekonomiju i dala novi podsticaj izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za celo čovečanstvo.

Sajam je svečano otvoren danas u Pekingu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com