Si Đinping uputio čestitku povodom otvaranja 25. Kineskog međunarodnog sajma investicija i trgovine

Kineski predsednik Si Đinping uputio je danas čestitku povodom otvaranja 25. Kineskog međunarodnog sajma investicija i trgovine (CIFIT), u Sjamenu, u istočnokineskoj provinciji Fuđijan, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

U čestitki je istaknuto da je CIFIT, pod stalnom temom „Širenje bilateralnih investicija i zajedničko olakšavanje globalnog razvoja“, odigrao pozitivnu ulogu u promovisanju izgradnje otvorene svetske ekonomije i postao efikasna platforma za globalne investitore u produbljivanju praktične saradnje.

Kineski predsednik je naglasio da će Kina, kao glavni pokretač rasta i sidro stabilnosti svetske ekonomije, nepokolebljivo nastaviti sa širenjem otvorenosti na visokom nivou, promovisati liberalizaciju i olakšavanje trgovine i investicija, nastaviti da deli svoje razvojne mogućnosti sa svetom i uneti više pozitivne energije i stabilnosti u globalni razvoj.

„Kina je spremna da sarađuje sa svim stranama kako bi zajedno promovisali univerzalno korisnu i inkluzivnu ekonomsku globalizaciju i stvorili svetlu budućnost zajedničkog prosperiteta i razvoja“, istakao je Si.

Sajam, koji traje do 11. septembra, organizuje kinesko Ministarstvo trgovine, dodaje CMG.

(Beta)

