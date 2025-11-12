Si Đinping za dinamičnije, otpornije i jače partnerstvo Kine i Španije

Kina je spremna da sa Španijom izgradi sveobuhvatno strateško partnerstvo koje će biti otpornije, dinamičnije i imati veći međunarodni uticaj, izjavio je danas kineski predsednik Si Đinping.

Si je to rekao u Pekingu, tokom susreta sa španskim kraljem Felipeom VI, koji je u državnoj poseti Kini. To je prva državna poseta kralja Felipea VI Kini od njegovog stupanja na presto, kao i prva poseta nekog španskog monarha Kini u poslednjih 18 godina, prenosi Sinhua.

Pozdravljajući kralja Felipea VI, Si je istakao da i Kina i Španija imaju bogatu istorijsku i kulturnu tradiciju. Tokom više od 50 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, dve zemlje su svoje bilateralne odnose dosledno razvijale iz strateške i dugoročne perspektive, rekao je Si.

Dve zemlje su se međusobno poštovale i podržavale, pomagale jedna drugoj da napreduju, postavljajući tako primer prijateljskog suživota i zajedničkog razvoja među državama sa različitim istorijskim i kulturnim nasleđem i društvenim sistemima, rekao je kineski predsednik.

Dodao je da su i Kina i Španija imale važnu ulogu u podsticanju globalne otvorenosti i saradnje, kao i u očuvanju međunarodne pravičnosti i pravde.

Ističući izuzetan doprinos španske kraljevske porodice razvoju kinesko-španskih odnosa, Si je rekao da državna poseta kralja Felipea VI Kini, povodom 20. godišnjice uspostavljanja sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Španije, ima veliki značaj za dalji razvoj prijateljske saradnje dve zemlje.

Napomenuvši da Kina ceni tradicionalno prijateljstvo sa Španijom i vrednuje jedinstvenu ulogu Španije u međunarodnim i regionalnim pitanjima, Si je istakao da bi obe strane trebalo dodatno da učvrste međusobnu podršku, održavaju zamah visokorangiranih kontakata, ojačaju strateško usmerenje i obezbede da se bilateralni odnosi uvek razvijaju u pravom smeru.

Pozvavši obe strane da dalje unaprede praktičnu saradnju, Si je rekao da je Kina spremna da uvozi više visokokvalitetnih španskih proizvoda i da iskoristi potencijal saradnje u novim oblastima kao što su obnovljiva energija, digitalna ekonomija i veštačka inteligencija.

Takođe je rekao da dve zemlje treba da prošire dvosmerne investicije, stvore više prepoznatljivih projekata, iskoriste svoje komplementarne prednosti i zajednički istražuju treća tržišta, poput Latinske Amerike.

Kina i Španija bi trebalo da ojačaju razmenu u oblastima kulture i obrazovanja i međusobno podrže jedna drugu u uspešnom funkcionisanju kulturnih i jezičkih institucija, rekao je Si, dodajući da će Kina nastaviti politiku bezviznog režima sa Španijom kako bi dodatno olakšala razmenu među ljudima.

