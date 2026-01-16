Si Đinping: Zdrav i stabilan razvoj odnosa Kine i Kanade u interesu obe zemlje

Kineski predsednik Si Đinping i kanadski premijer Mark Karni založili su se danas tokom sastanka u Pekingu za unapređenje odnosa, ističući da dele široke zajedničke interese i mogućnosti.

Si je tom prilikom istakao da je zdrav i stabilan razvoj odnosa Kine i Kanade u zajedničkom interesu obe zemlje i da doprinosi svetskom miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu.

Zauzimanjem odgovornog stava prema istoriji, narodu i svetu, dve strane bi trebalo da unaprede izgradnju novog tipa strateškog partnerstva i da usmere međusobne odnose na zdrav, stabilan i održiv razvojni put kako bi bolje koristile svojim narodima, dodao je, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Kineski predsednik je rekao da dve zemlje treba da budu partneri uz međusobno poštovanje, da budu partneri u zajedničkom razvoju, da budu partneri od poverenja i da budu partneri koji međusobno sarađuju.

„Tokom 55 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Kanade, bilateralni odnosi su prebrodili oluje, uspone i padove, ostavljajući za sobom dragoceno istorijsko iskustvo i praktične lekcije. Iako Kina i Kanada imaju različite nacionalne uslove, obe zemlje treba da poštuju međusobni suverenitet i teritorijalni integritet, da poštuju međusobno izabrane političke sisteme i puteve razvoja, kao i da se pridržavaju ispravnog načina za saradnju zemalja“, predložio je Si.

Dodao je da je suština ekonomskih i trgovinskih odnosa Kine i Kanade je obostrana korist i saradnja u kojoj obe strane ostvaruju korist.

Još je istakao da obe strane treba da podstiču razmenu i saradnju između svih sektora obrazovanja, kulture, turizma, sporta i lokalnih samouprava, olakšavajući razmenu osoblja i gradeći čvrst temelj javnog mnjenja.

„Podeljeni svet ne može da se nosi sa zajedničkim izazovima sa kojima se čovečanstvo suočava. Izlaz leži u međusobnom podržavanju i praktikovanju istinskog multilateralizma, kao i promociji izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo. Kina je spremna da ojača komunikaciju i koordinaciju sa Kanadom u okvirima Ujedinjenih nacija, G20 i APEK-a kako bi se zajedno suočile sa globalnim izazovima“, dodao je.

Karni je izjavio da Kanada i Kina imaju dugu istoriju prijateljskih razmena i da su ekonomije dve zemlje veoma komplementarne, deleći široke zajedničke interese i mogućnosti.

Kanada je, kako je rekao, spremna da izgradi snažan i održiv novi tip strateškog partnerstva sa Kinom, donoseći više koristi narodima obe strane.

Kanada ponavlja svoju privrženost politici jedne Kine i svoju posvećenost radu sa Kinom u istom pravcu, uz međusobno poštovanje i zajedničke napore, kako bi proširila i ojačala saradnju u oblastima kao što su trgovina, energetika, poljoprivreda, finansije, obrazovanje i klimatske promene.

(Beta)

