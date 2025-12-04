Si i Makron za saradnju u globalnim krizama i trgovin

Francuski predsednik Emanuel Makron i kineski predsednik Si Đinping danas su na sastanku u Pekingu istakli značaj saradnje u globalnim krizama i trgovini.

U okviru trodnevne državne posete, francuski lider nastoji da se i Peking uključi u „pritisak“ na Rusiju ka prekidu vatre sa Ukrajinom.

„Suočavamo se sa rizikom raspada međunarodnog poretka koji je decenijama donosio mir svetu“, rekao je Makron, ističući značaj dijaloga Kine i Francuske u tom kontekstu.

„Nadam se da će se Kina pridružiti našem pozivu, našim naporima da što pre postignemo bar prekid vatre u vidu moratorijuma na napade usmerene na kritičnu infrastrukturu“, rekao je fracuski predsednik.

Si nije direktno odgovorio na poziv Francuske, ali je rekao da „Kina podržava sve napore koji vode ka miru“ i založio se za mirovni sporazum koji će sve strane prihvatiti.

Si je takođe najavio da će Kina obezbediti 100 miliona dolara za pomoć humanitarnoj krizi u Pojasu Gaze, kao i za pomoć u oporavku i obnovi te teritorije.

Si je pozvao na izgradnju većeg političkog poverenja sa Francuskom, iskazivanjem međusobne podrške ali i „nezavisnosti“ obe strane.

„Bez obzira na to kako se spoljašnje okruženje menja, obe strane kao velike sile treba uvek da demonstriraju nezavisnost i stratešku viziju, da pokažu međusobno razumevanje i međusobnu podršku jedna drugoj po ključnim pitanjima“, rekao je Si.

Kineski predsednik je dodao da „Kina i Francuska treba da pokažu odgovornost, visoko istaknu zastavu multilateralizma i čvrsto stanu na pravu stranu istorije“.

Trgovina je bila jedna od tema razgovora.

Si je rekao da su se obe strane složile da rade na većoj ekonomskoj saradnji u oblastima vazduhoplovstva, aeronautike, nuklearne energije, kao i u novim oblastima kao što su zelene industrije i veštačka inteligencija.

Potpisano je 12 sporazuma, uključujući i one koji pozivaju na saradnju u novoj rundi napora za zaštitu pandi i razmenu u visokom obrazovanju i istraživanju.

Makrona i suprugu Brižit juče je na aerodromu u Pekingu dočekao kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji.

Emanuel i Brižit Makron će otputovati i u Čengdu, u kinesku provinciji Sečuan, gde će se francuski predsednik sastati sa studentima i posetiti Centar za zaštitu džinovskih pandi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com