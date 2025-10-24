Si izrazio nadu da će duh Murajamine izjave biti sačuvan

Kineski predsednik Si Đinping uputio je saučešće povodom smrti bivšeg japanskog premijera Tomičija Murajame opisavši ga kao političara sa snažnim osećajem za pravdu i starog prijatelja kineskog naroda i izrazio nadu da će se Japan i Kina nastaviti da uče iz istorije i gledaju u budućnost.

Kako prenosi kineska agenicja Sinhua, u poruci upućenoj japanskom premijeru Šigeru Išibi, Si je takođe izrazio saosećanje porodici preminulog Murajame.

Si je istakao da je Murajama dugo bio posvećen unapređenju prijateljstva između Kine i Japana.

Murjama je 1995, kao tadašnji japanski premijer, objavio zvaničnu izjavu o istorijskim pitanjima, u kojoj je priznao i duboko se osvrnuo na istoriju agresivnih ratova i kolonijalne vladavine Japana, te se izvinio zemljama žrtvama, podsetio je Si.

Duh „Murajamine izjave“ treba da se očuva, dodao je Si, izrazivši nadu da će Japan sarađivati s Kinom, učiti iz istorije, gledati u budućnost i zajedničkim naporima čuvati političke osnove bilateralnih odnosa u zajedničko nastojanju da se unapredi strateško partnerstvo Kine i Japana zasnovano na uzajamnoj koristi.

Nekadašnji japanski premijer Tomiči Murajama umro je 17. oktobra u 102. godini. Zapamćen je po „Murajama izjavi“ iz 1995. godine, kojom je izrazio „iskreno kajanje i duboko izvinjenje“ zbog patnji koje je Japan naneo narodima Azije tokom svoje imperijalne ekspanzije u 20. veku.

(Beta)

