Si na otvaranju Globalnog samita žena: Unapređenje ženskog pitanja odgovornost međunarodne zajednice

Globalni samit žena jutros je otvoren u Pekingu, a kineski predsednik Si Đinping održao je govor, uz poruku da su žene važni tvorci, pokretači i čuvari ljudske civilizacije, kao i da je unapređenje ženskog pitanja zajednička odgovornost međunarodne zajednice, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Si je naveo da je tokom proteklih 30 godina, pod vođstvom duha Globalnog samita žena u Pekingu, globalni pokret za prava žena uspešno napredovao, dajući napredak ljudskoj civilizaciji.

Si je naglasio da se gledajući u budućnost mora ponovo shvatiti prvobitna namera Pekinškog svetskog Udruženja žena, postići širi konsenzus, otvoriti širi put, ali je potrebno i poduzeti pragmatičnije akcije kako bi se ubrzao novi proces sveobuhvatnog razvoja žena.

Si je izneo četiri predloga, od kojih je prvi da zajednički treba stvoriti povoljno okruženje za rast i razvoj žena.

On je rekao je da su mir i spokoj preduslov za sveobuhvatan razvoj žena i naveo da se svi moraju pridržavati zajedničkog, sveobuhvatnog, kooperativnog i održivog pogleda na bezbednost.

Prema njegovim rečima, važno je očuvati svetski mir, omogućiti širokim slojevima žena da uživaju u sreći i mirnom životu, daleko od senki ratova i nemira.

Potrebno je pojačati zaštitu žena i devojčica u područjima pogođenim sukobima, siromaštvom i katastrofama, kao i podržati žene u prevenciji sukoba i obnovi domova, unaprediti i usavršiti mehanizme protiv nasilja, te se odlučno boriti protiv svih oblika nasilja nad ženama, rekao je Si.

Drugi predlog, kako je naveo, jeste da treba zajedno razvijati snažnu pokretačku snagu za visokokvalitetni razvoj ženskog pitanja.

„Modernizacija sveta treba da uključuje i bude deljena od strane žena širom sveta. Potrebno je fokusirati se na rešavanje problema neujednačenog i nedovoljnog razvoja žena na globalnom nivou, kako bi sve žene imale koristi od globalizacije ekonomije i efikasno podstakle sveobuhvatan razvoj žena“, rekao je kineski predsednik.

Treće, zajedno treba izgraditi sistem upravljanja koji štiti prava žena.

„Moraju se unaprediti institucije i zakoni, te uvesti više konkretnih i pristupačnih politika, omogućiti da više kvalitetnih zdravstvenih i obrazovnih resursa bude dostupno svim ženama i truditi se da žene u velikoj meri uživaju u svim pravima na pravedan i sveobuhvatan način“, naveo je Si.

Četvrti predlog jeste da zajedno treba ispisati novu stranicu u promovisanju globalne saradnje žena.

Žene su važna snaga u reformisanju i unapređenju globalnog sistema upravljanja, poručio je Si, dodajući da je važno podržati žene da preuzmu odgovornost u novom vremenu, da se duboko uključe u globalno upravljanje i da dele rezultate upravljanja.

Takođe je potrebno podržati UN da igraju ključnu ulogu, više se fokusirati na potrebe žena u zemljama u razvoju i izgraditi široku platformu za saradnju za žene iz različitih zemalja.

On je kazao da Kina insistira na velikoj praksi da se ženski poslovi integrišu u modernizaciju u kineskom stilu.

„Pobedili smo u najvećoj borbi protiv siromaštva u istoriji čovečanstva. Oko 690 miliona žena istovremeno uživa imućan život, čime smo unapred ostvarili cilj UN o smanjenju siromaštva tokom procesa dugotrajnog razvoja do 2030. Stopa smrtnosti majki pala je za oko 80 odsto u Kini u odnosu na 1995. Glavni indeksi o zdravlju žena i dece zauzeli su vodeće mesto među zemljama sa srednjim i visokim prihodima na svetu.

Danas, kako je rekao, kineske žene igraju važnu ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju.

„Zahvaljujući dugogodišnjim naporima, žene u novoj eri, sa neviđenim samopouzdanjem i vitalnošću, učestvuju u celom procesu državnog i društvenog upravljanja, rade na prvom frontu revitalizacije ruralnih područja i zajedničkog bogatstva, ulažu napore u naučne i tehnološke inovacije i u digitalnu transformaciju, i ispisuju novo poglavlje napretka“, rekao je Si.

Takođe, Kina sprovodi niz humanitarnih projekata, poput Projekta zdravlja majki i dece i Projekta srećnih škola, u okviru inicijative Pojas i put i Šangajske organizacije za saradnju, kako bi bolje promovisala međunarodnu saradnju i razmenu u oblasti ženskih prava i razvoja.

Tokom narednih pet godina, Kina će donirati dodatnih 10 miliona američkih dolara za UN Žene. U međuvremenu, Kina će izdvojiti 100 miliona dolara iz Globalnog fonda za razvoj i saradnju Jug-Jug, za saradnju sa međunarodnim organizacijama na projektima za promovisanje razvoja žena i devojčica.

Kina će podržati 1,000 „malih i lepih“ projekata za život žena i devojčica kao prioritetnih korisnika, te pozvati 50.000 žena u Kinu na programe razmene i obuke, rekao je Si.

Kina će takođe uspostaviti centar posvećen promovisanju izgradnje kapaciteta žena širom sveta, kroz koji će sprovoditi saradnju sa relevantnim zemljama i međunarodnim organizacijama, kako bi se obučilo više izvanrednih ženskih profesionalaca, naveo je u govoru kineski predsednik.

(Beta)

