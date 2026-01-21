Si naglasio potrebu za dobrim početkom sprovođenja novog petogodišnjeg plana

Kineski predsednik Si Đinping je pozvao na ulaganje odlučnih napora, kako bi se obezbedio dobar početak sprovođenja 15. petogodišnjeg plana (početak 2026 – kraj 2030. godine), prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Si, koji je takođe generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KP Kine) i predsednik Centralne vojne komisije, ovo je izjavio u utorak, na otvaranju studijske sesije u Partijskoj školi Centralnog komiteta KP Kine (Nacionalna akademija za upravljanje), namenjene najvišim zvaničnicima na provincijskom i ministarskom nivou.

Si je tom prilikom ukazao da je izrada i sprovođenje petogodišnjih planova jedno od važnih iskustva KP Kine za upravljanje državom, a takođe je važna prednost socijalističkog sistema sa kineskim karakteristikama. To doprinosi vođstvu KP Kine, koncentrisanju snage za velike projekte i kontinuitet poslova.

„Naša Partija je, tokom dugoročne prakse izrade i sprovođenja petogodišnjih planova, stvorila i sticala bogato iskustvo, uključujući insistiranje na centralizovanom rukovodstvu, demokratiji i zakonskom principu“, naveo je Si.

Izgradnja modernog industrijskog sistema i realizacija napretka celokupnog industrijskog sistema važni su strateški zadaci prilikom sprovođenja 15. petogodišnjeg plana.

„Svi regioni i svi sektori treba da insistiraju na inteligenciji i zelenoj proizvodnji i iskoriste prednosti, kako bi se industrije ulaznog i silaznog toka međusobno povezale. Treba zadržati racionalnu proporciju prerađivačke industrije, unaprediti proizvodne snage novog kvaliteta prema lokalnim uslovima i stimulisati duboku integraciju tehnoloških i industrijskih inovacija“, istakao je Si.

On je dodao da je Kini veliki broj ljudi, da postoji ogromno tržište i da su prisutne sve industrije.

„Treba insistirati na domaćoj cirkulaciji kao glavnom stubu, pravilno rešavati odnose između potrošnje i investicija, kao i odnose između ponude i potražnje. Treba kombinovati poboljšanje života naroda i stimulisanje potrošnje, podizati kvalitet i efikasnost nacionalne ekonomske cirkulacije, kako bi domaća potražnja postala glavna snaga u ekonomskom razvoju. Treba jačati domaću cirkulaciju, i povećati nezavisnost otvaranja na visokom nivou i jačati vitalnost domaćih reformi“, istakao je Si.

On je naglasio da ekonomski i društveni razvoj moraju da se odvijaju na usaglašen način. Poboljšanje životnih uslova naroda treba da bude ključni fokus u unapređenju društvenog razvoja, dok kvalitet života naroda treba da bude unapređen istovremeno sa razvijanjem ekonomije.

„Moramo se pridržati izgradnje Partije, ojačati vladavinu prava i efikasno podići nivo društvenog upravljanja. Moramo koordinirati razvoj i bezbednost, efikasno sprečavati i rešavati različite rizike i ozbiljno štititi nacionalnu bezbednost i društvenu stabilnost“, rekao je.

Si je istakao potrebu pridržavanja naučnog odlučivanja i izrade nacionalnih i lokalnih okvira za 15. petogodišnji plan i ostale relevantne planove.

On je naglasio da je, za uspešno ostvarivanje ciljeva i zadataka predviđenih u 15. petogodišnjem planu, neophodno usredsrediti se na poboljšanje sposobnosti liderstva Partije u ekonomskom i društvenom razvoju.

Dodao je da kadrovi na svim nivoima, posebno partijski zvaničnici, moraju nastaviti da obogaćuju svoje znanje, proučavaju inovativne teorije Partije, poboljšavaju svoju stručnu kompetentnost i unapređuju svoje praktične veštine.

„Moramo održati snažan stav protiv korupcije, bez zaustavljanja ili povlačenja, i unaprediti integrisani pristup činjenju, da zvaničnici ne mogu da budu korumpirani“, istakao je Si.

(Beta)

