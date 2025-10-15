Si naglasio zajedničku globalnu dužnost da se unapredi položaj žena

Predsednik Kine Si Đinping, na otvaranju Globalnog sastanka lidera o ženama, istakao je zajedničku odgovornost međunarodne zajednice i pozvao na konkretnije akcije za unapređenje položaja žena.

Govoreći na otvaranju visokog međunarodnog sastanka o pitanju žena, 13.oktobra u Pekingu, Si je pohvalio doprinos žena koje “ igraju važnu ulogu u stvaranju, podsticanju i unapređivanju ljudske civilizacije“ .

Globalni sastanak lidera o ženama održan je povodom obeležavanja 30. godišnjice Četvrte svetske konferencije o ženama, koja je 1995. godine održana upravo u Pekingu, piše Sinhua.

Taj skup se smatra prekretnicom za globalno delovanje u korist žena, jer su tada usvojene Pekinška deklaracija i Platforma za akciju – dokumenti koji su postali smernice za unapređenje rodne ravnopravnosti i razvoja žena u svetu.

Vođena duhom te konferencije, ravnopravnost između muškaraca i žena postala je univerzalni konsenzus međunarodne zajednice i uvrštena je u razvojnu agendu Ujedinjenih nacija i među prioritetne razvojne ciljeve.

Ukupno 189 zemalja ratifikovalo je Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, a više od 190 zemalja donelo je skoro 1.600 zakona o pravima i interesima žena. Sve veći broj država usvaja i nacionalne akcione planove radi poboljšanja položaja i dobrobiti žena.

SLOŽENI IZAZOVI

Ipak, Si je istakao „složene izazove koji i dalje ometaju sveobuhvatan razvoj žena u savremenom svetu.

Više od 600 miliona žena i devojaka širom sveta i dalje je pogođeno ratovima i sukobima, a oko 10 procenata njih živi u ekstremnom siromaštvu, rekao je on, dodajući da duboko ukorenjeni problemi poput nasilja i diskriminacije i dalje postoje, dok se digitalni jaz između polova sve više produbljuje.

„Ravnopravnost između muškaraca i žena ostaje uzvišen, ali težak zadatak“, izjavio je kineski predsednik.

Očekuje se da će dvodnevni skup pozvati sve strane da ubrzaju sprovođenje Pekinške deklaracije i Platforme za akciju i da unesu novi zamah u unapređenje globalne rodne ravnopravnosti i sveobuhvatnog razvoja žena.

Sastanak u Pekingu 2025. godine „nije samo sećanje na prošlost, već i strateška prilika za oblikovanje budućnosti“, rekla je Dilma Rusef, predsednica Nove razvojne banke.

„Očekujem da ovaj samit neće biti samo ceremonijalni događaj, već trenutak prekretnice koji će potvrditi ranije preuzete obaveze i postaviti nove, konkretne prioritete za sledeću generaciju“, izjavila je Rusef za agenciju Siņhua.

Kako se svet suočava sa ekonomskom neizvesnošću, klimatskim krizama, sukobima i rastućom nejednakošću, obnavljanje posvećenosti rodnoj ravnopravnosti ključno je za izgradnju pravedne i održive budućnosti, rekla je Irina Bokova, bivša generalna direktorka Uneskoa.

UBRZAVANJE SVEOBUHVATNOG RAZVOJA

U svom obraćanju, Si Đinping izneo je četiri predloga za ubrzanje procesa sveobuhvatnog razvoja žena, s ciljem da se izgradi širi konsenzus, otvore novi putevi i preduzmu praktičnije mere za ostvarenje ovog cilja.

Kineski predsednik je pozvao na zajedničke napore u stvaranju povoljnog okruženja za rast i razvoj žena i na jačanje snažnog zamaha za visokokvalitetni napredak položaja žena.

Takođe je predložio zajednički razvoj okvira upravljanja radi zaštite prava i interesa žena i pisanje novog poglavlja u promovisanju globalne saradnje u oblasti ženskih pitanja.

Potrebno je, rekao je Si, pojačati zaštitu žena i devojaka u područjima pogođenim ratom, sukobima, siromaštvom ili prirodnim katastrofama i podržati njihovu ključnu ulogu u sprečavanju sukoba i obnovi zajednica.

Pozvao je na unapređenje mehanizama zaštite od nasilja i odlučnu borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama.

Si Đinping je apelovao na države da omoguće visokokvalitetan razvoj žena kroz naučno-tehnološke inovacije i da ih podrže u preuzimanju još važnije uloge u zelenom razvoju.

Kineski predsednik izjavio je da bi trebalo uvesti dodatne konkretne i dostupne mere politike kako bi se obezbedilo više kvalitetnih zdravstvenih i obrazovnih resursa za sve žene. Takođe je pozvao na proširivanje mogućnosti za učešće žena u političkim pitanjima i odlučivanju, kao i na podršku njihovom širokom angažovanju u upravljanju u državi i u društvu.

„Moramo podržati žene u preuzimanju njihovih istorijskih odgovornosti, omogućiti im da imaju suštinsku ulogu u globalnom upravljanju i da imaju koristi od toga“ , rekao je Si Đinping.

„Trebalo bi da podržimo centralnu ulogu Ujedinjenih nacija, pozivajući ih da obrate više pažnje na potrebe žena u zemljama u razvoju i da stvore široke platforme saradnje za žene iz svih zemalja“, dodao je.

Si je takođe najavio nove mere za dodatnu podršku globalnom napretku žena. U narednih pet godina Kina će donirati još 10 miliona američkih dolara organizaciji UN vimin (UNWomen) i izdvojiti kvotu od 100 miliona dolara iz kineskog Fonda za globalni razvoj i saradnju Jug–Jug za sprovođenje razvojnih projekata namenjenih ženama i devojkama u saradnji s međunarodnim organizacijama.

Prema rečima kineskog predsednika, zemlja će podržati 1.000 „malih i lepih“ programa za poboljšanje životnog standarda u kojima će žene i devojke biti prioritetne korisnice, pozvati 50.000 žena u Kinu na programe razmene i obuke i osnovati Globalni centar za osnaživanje žena.

Na svečanom otvaranju govorili su i lideri Islanda, Dominike, Gane, Mozambika i Šri Lanke, kao i visoki zvaničnici Ujedinjenih nacija.

Kako su istakli, međunarodna zajednica bi trebalo da ovaj sastanak iskoristi kao novu početnu tačku za unapređenje Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine i za postizanje novih pomaka u globalnom napretku žena.

Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuan priredili su 13. oktobra u podne svečani ručak dobrodošlice za goste iz inostranstva.

Svečanosti su prisustvovali i visoki kineski zvaničnici, među kojima su Cai Ći, Vang Ji i Jin Li, navodi Sinhua.

