Si odgovorio na pismo nastavnika i studenata iz delegacije za razmenu u obrazovanju mladih iz SAD

Kineski predsednik Si Đinping odgovorio je na pismo nastavnika i studenata američke delegacije za razmenu u obrazovanju mladih, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Si je u odgovoru od 7. januara rekao da je preko 40.000 mladih ljudi iz SAD aktivno učestvovalo u inicijativi „50.000 za pet godina“ od njenog pokretanja, otvarajući im prozor da razumeju pravu Kinu i gradeći most za nastavak prijateljstva između dva naroda.

„Ovo u potpunosti pokazuje da su prijateljska razmena i saradnja zajednička težnja naroda Kine i SAD. Radujemo se što će se još više mladih ljudi pridružiti delu kinesko-američkog prijateljstva, postati nova generacija ambasadora prijateljstva između dve zemlje i dati veći doprinos unapređenju razmene među ljudima i promociji razvoja bilateralnih odnosa“, rekao je Si.

Nedavno je američka delegacija za razmenu u obrazovanju mladih poslala pismo predsedniku Si Đinpingu, u kojem se osvrnula na svoju posetu Kini u oktobru 2025. godine.

U tom pismu se izražava zahvalnost inicijativi predsednika Sija „50.000 za 5 godina“, koja je pružila dragocenu priliku za jačanje međusobnog razumevanja mladih iz dve zemlje.

(Beta)

