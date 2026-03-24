Si pozvao da se Nova oblast Sjung’an izgradi u inovacioni centar i model visokokvalitetnog razvoja

Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), kineski predsednik i predsednik Centralne vojne komisije pozvao je da se Nova oblast Sjung'an u severnoj kineskoj provinciji Hebej izgradi u inovacioni centar u novoj eri i model promocije visokokvalitetnog razvoja, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Kineski predsednik je naglasio potrebu da se čvrsto održi primarna funkcionalna pozicija Nove oblasti kao glavnog primaoca funkcija oslobođenih Pekinga, a koje nisu neophodne za njegovu ulogu glavnog grada Kine.

Si je rekao da bi novo područje trebalo da ojača endogeni razvojni zamah kroz reforme i inovacije, te da oslobodi vitalnost kroz razumnu koncentraciju proizvodnih faktora i resursa.

„Potpuno je dokazano da je odluka Centralnog komiteta KPK-a o razvoju novog područja potpuno ispravna i da je sav povezani rad bio solidan i efikasan“, naveo je Si.

Naglasio je važnost da se Peking oslobodi funkcija koje nisu neophodne za njegovu ulogu nacionalne prestonice i da se one integrišu u novo područje na energičniji i uredniji način, kao i da se unapredi izgradnja projekata preseljenja za državna preduzeća kojima direktno upravlja centralna vlada, univerzitete i bolnice na aktivan i stabilan način.

Si je dodao da je sistematsko planiranje i integrisano unapređenje visokokvalitetnog razvoja i efikasnog upravljanja jako značajno, pozivajući na poboljšanje sistema javnih službi, zaštitu i unapređenje blagostanja ljudi i aktivno istraživanje modela upravljanja pametnim gradovima orijentisanih ka budućnosti.

„Sjung’an mora razviti moderan industrijski sistem prilagođen svojoj realnosti“, poručio je Si, napominjući da bi trebalo da unapredi razvoj naučnog parka visokog standarda kako bi se ubrzala primena naučnih i tehnoloških dostignuća.

„Nova oblast bi trebala da neguje klastere industrija u nastajanju i industrija budućnosti, da bude pionir u sprovođenju inovativnih politika u nauci i tehnologiji, finansijama i drugim oblastima, ali i da stvori tržišno orijentisano i na zakonu zasnovano poslovno okruženje koje je u skladu sa međunarodnim standardima“, zaključio je kineski predsednik.

(Beta)

