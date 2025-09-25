Si prisustvovao svečanosti povodom 70. godišnjice osnivanja autonomne regije Sinđijang Ujgur

Kineski predsednik, Si Đinping, prisustvovao je u četvrtak svečanom skupu povodom 70. godišnjice osnivanja autonomne regije Sinđijang Ujgur u Urumćiju, glavnom gradu te regije, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Si, takođe generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i predsednik Centralne vojne komisije, pridružio se lokalnim zvaničnicima i javnosti iz svih etničkih grupa i društvenih slojeva na ovom događaju.

Vang Huning, predsednik Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije (KPKK) i šef centralne delegacije, prisustvovao je događaju i održao govor.

Na skupu je takođe bio prisutan i Cai Ći, direktor Generalne kancelarije Centralnog komiteta KPK-a.

Skup je počeo oko 10:30 časova po lokalnom vremenu, a svi učesnici su jednoglasno otpevali nacionalnu himnu.

Na skupu je pročitana čestitka Centralnog komiteta KPK-a, Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa, Državnog saveta, Nacionalnog komiteta KPK-a i Centralne vojne komisije.

(Beta)

