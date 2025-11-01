Si se obratio na Samitu izvršnih direktora APEK-a

Kineski predsednik Si Đinping održao je govor na Samitu izvršnih direktora Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) ističući da je trenutna međunarodna situacija složena i turbulentna, i da se svet nalazi na novoj raskrsnici, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Si je u obraćanju juče popodne pozvao sve strane da pokažu dalekovidnost i odgovornost i naprave izbore koji ispunjavaju očekivanja naroda Azijsko-pacifičkog regiona i koji mogu izdržati test istorije.

„Istorija nam pokazuje da čovečanstvo deli zajedničku sudbinu. Hegemonizam donosi samo rat i katastrofu, dok su pravednost i pravda važne garancije za unapređenje svetskog mira i razvoja. Sukob i konfrontacija donose samo jaz i nestabilnost, dok su saradnja i rezultati od obostrane koristi pravi put za napredak čovečanstva. Unilateralizam donosi samo podele i regresiju, dok je multilateralizam neizbežan izbor za suočavanje sa globalnim izazovima,“ rekao je Si.

Si je naveo da je Kina predložila Inicijativu „Pojas i put“, kao i inicijative za globalni razvoj, globalnu bezbednost, globalnu civilizaciju i globalno upravljanje, donoseći kinesku mudrost i rešenja za rešavanje istaknutih globalnih pitanja.

On je precizirao da će Kina iduće godine po treći put biti domaćin APEK-a i da se raduje saradnji sa svim stranama na izgradnji Azijsko-pacifičke zajednice, unoseći novi podsticaj miru i razvoju u Azijsko-pacifičkom regionu i svetu.

Si je istakao da je cilj APEK-a promovisanje liberalizacije i olakšavanja trgovine i investicija, kao i podrška ekonomskom rastu i prosperitetu.

Pozvao je sve zemlje APEK-a da zaštite mir i stabilnost u regionu i da reše raskorake i sporove putem konsultacija i dijaloga. On je istakao da treba čvrsto podržavati multilateralni trgovinski sistem sa STO u njegovom središtu i zasnovan na pravilima, jačati solidarnost i saradnju, štititi stabilnost i nesmetano funkcionisanje globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja, i promovisati regionalnu ekonomsku integraciju i izgradnju Azijsko-pacifičke zone slobodne trgovine.

Kineski predsednik je takođe istakao važnost punog iskorišćavanja raznolikosti ekonomija Azijsko-pacifičkog regiona, promovisanja komplementarnih prednosti, zajedničkog proširivanja saradnje Azijsko-pacifičkog regiona.

On je rekao da se treba usredsrediti na ljude, sprovesti Agendu UN za održivi razvoj do 2030. godine, povećati podršku ekonomijama u razvoju, bolje premostiti jaz u razvoju, kontinuirano poboljšavati blagostanje ljudi i promovisati zajednički prosperitet svih ljudi u Azijsko-pacifičkom regionu.

Si je naglasio da je Kina godinama bila glavna u doprinosu globalnom ekonomskom rastu. Tokom perioda 14. petogodišnjeg plana, kineska ekonomija je ostvarila prosečnu stopu rasta od oko 5,5 odsto, a njen doprinos globalnom ekonomskom rastu ostao je stabilan na oko 30 odsto.

Kina će nastaviti da širi otvaranje svog sektora usluga i globalno je prepoznata kao jedna od najbezbednijih zemalja, pružajući povoljno poslovno okruženje za globalna preduzeća, rekao je kineski predsednik.

Kina aktivno razvija buduće industrije, širi rastuće industrije i unapređuje tradicionalne industrije. Njen inovativni potencijal se kontinuirano transformiše u ekonomski zamah, pružajući široku platformu za inovacije globalnoj poslovnoj zajednici, zaključio je on.

(Beta)

