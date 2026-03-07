Si učestvovao u diskusiji na godišnjoj sednici najvišeg političkog savetodavnog tela Kine

Predsednik Kine Si Đinping je posetio nacionalne političke savetnike koji su prisustvovali zajedničkom sastanku grupa na Četvrtoj sednici 14. Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke savetodavne konferencije, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Si, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, pridružio se u petak diskusiji političkih savetnika iz Kineske demokratske partije seljaka i radnika, Društva Điusan, kao i predstavnika sektora medicine i zdravstva i sektora socijalne zaštite i socijalnog osiguranja.

Si, koji je saslušao njihove komentare i predloge, naglasio da je izgradnja zdrave Kine do 2035. strateška odluka Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.

Petnaesti petogodišnji plan je ključni period za postizanje ovog cilja, te je neophodno sveobuhvatno planirati, ubrzano sprovoditi i težiti postizanju odlučujućeg napretka.

Si je istakao da je prošle godine Nacionalni komitet Kineske narodne političke konsultativne konferencije savesno ispunjavao svoje dužnosti, davao predloge u vezi sa planiranjem 15. petogodišnjeg plana i dao novi doprinos razvoju partije i države.

Organizacije Kineska demokratska partija seljaka i radnika i Društvo Điusan, i njihovi brojni članovi, aktivno su učestvovali u političkim pitanjima i sprovodili društvene usluge, postigavši novi napredak u svim svojim aktivnostima.

Stručnjaci iz oblasti medicine i zdravstva, socijalnog staranja i socijalnog osiguranja posvetili su se praksi izgradnje zdrave Kine i unapređenja blagostanja naroda, pokazavši novu ulogu u tim nastojanjima.

Si Đinping je naglasio da je „Kina socijalistička zemlja u razvoju sa ogromnim stanovništvom i velikim jazom između urbanih i ruralnih područja“.

„Da bismo izgradili zdravu Kinu, moramo da brinemo o nacionalnim uslovima naše zemlje i da stalno pratimo put razvoja zdravstvenih i higijenskih radova sa kineskim karakteristikama, tako da se odlučno se pridržava smernice u vezi sa zdravstvenim radovima u novoj eri“, rekao je Si.

On je dodao da Kina „mora zbog razvoja i promena situacije, zdravstveni i higijenski rad da optimizuje i usavrši neke specifične mere, ali u osnovnim pitanjima uvek mora da održi mentalnu jasnoću i stratešku odlučnost“.

Si je rekao da je izgradnja zdrave Kine sistemski projekat.

„Suočeni sa sve raznovrsnijim i rastućim potrebama kineskog naroda u oblasti zdravlja i higijene, moramo se fokusirati na ključne tačke – na one poslove koji imaju širok uticaj, koji utiču na ceo sistem i koji donose korist velikom broju ljudi“, rekao je on.

„Potrebno je da ulažemo napore i resurse u oblastima usavršavanja sistema javnog zdravlja, izgradnje kvalitetnog i efikasnog sistema medicinskih usluga, promovisanja zdravog i civilizovanog načina života. Moramo preduzimamo efikasne mere, kako bismo postigli rezultate“, kazao je on.

Si je naglasio da je potrebno dalje produbljivati reforme i usavršavati mehanizme za koordinisan razvoj i upravljanje medicinom, zdravstvenim osiguranjem i farmaceutskom industrijom.

„Potrebno je podsticati primenu naučno-tehnoloških inovacija u praksi, ubrzati digitalnu izgradnju za zdravlje, promovisati entuzijazam, inicijativu i kreativnost medicinskih radnika, pojačati obuku kadrova, negovati izvanrednu medicinsku etiku i profesionalni duh, da bi se stvarala čista i pozitivna atmosfera u celoj medicinskoj industriji“, dodao je on.

Si je ukazao da izgradnja zdrave Kine zahteva zajednički napor celog društva.

„Nacionalni komitet Kineske narodne političke konsultativne konferencije treba da igra svoju ulogu specijalizovane konsultativne institucije, da se fokusira na relevantna teorijska i praktična pitanja, da predlaže realne mere i sugestije“, zaključio je predsednik Kine.

(Beta)

