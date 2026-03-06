Si učestvovao u raspravi na sednici nacionalnog zakonodavnog tela

Kineski predsednik Si Đinping, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, učestvovao je u raspravi sa svojim kolegama poslanicima iz delegacije provincije Đijangsu na Četvrtom zasedanju Svekineskog narodnog kongresa 14. saziva.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), Si je rekao da bi se ispunili ciljevi ekonomskog i društvenog razvoja tokom petnaestog petogodišnjeg plana, neophodno je suočiti se sa složenijim okruženjem i rešavati dublje probleme.

Đijangsu i druge ekonomski snažne provincije nalaze se na čelu reformi i otvaranja, i moraju uložiti napore u proučavanje novih situacija i rešavanje novih problema kako bi stekle iskustva, dodaje se.

Si je istakao da je razvoj novih proizvodnih snaga ključan za unapređenje visokokvalitetnog razvoja i jačanje ekonomske konkurentnosti.

Đijangsu ima dobru osnovu u ovom pogledu i treba da teži da bude na čelu. Potrebno je integrisano unapređivati razvoj obrazovanja, nauke i tehnologije, i talenata, i težiti novim probojima u jačanju originalnih inovacija i rešavanju ključnih tehnoloških pitanja, kako bi se zauzele visoke tehnološke pozicije.

U promovisanju duboke integracije inovacionih lanaca, industrijskih lanaca, lanaca kapitala i lanaca talenata, i u podsticanju efikasne transformacije i primene naučnih i tehnoloških dostignuća, potrebno je istraživati nove puteve.

U optimizaciji i unapređenju tradicionalnih industrija, negovanju i jačanju novih industrija, i strateškom planiranju budućih industrija, treba otvarati nove horizonte. U daljem produbljivanju reformi i uklanjanju institucionalnih prepreka koje ograničavaju razvoj novih proizvodnih snaga, potrebno je postizati nove rezultate.

Si je naglasio da ekonomski snažne provincije imaju stabilnu razvojnu osnovu i snažnu sposobnost da se odupru spoljnim šokovima, što je neophodno za podršku stabilnosti nacionalne ekonomije. Đijangsu treba kontinuirano da ulaže napore u jačanje ekonomske otpornosti, da osnaži samu sebe, da se potpuno integriše u jedinstveno nacionalno tržište i da doprinese nesmetanom toku domaćeg ekonomskog ciklusa.

Potrebno je proširiti visokokvalitetno otvaranje prema svetu, široko istraživati globalna tržišta i bolje se povezivati sa međunarodnim tokovima. Takođe je neophodno primenjivati princip minimalnog rizika u zaštiti od različitih opasnosti.

(Beta)

