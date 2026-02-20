Sijarto: Mađarska će blokirati zajam EU Ukrajini dok se ne nastave isporuke preko naftovoda Družba

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto rekao je da će Mađarska blokirati zajan EU Ukrajini od 90 milijardi evra dok se ponovo ne uspostavi tranzit nafte u Mađarsku preko naftovoda Družba.

„Ukrajina ucenjuje Mađarsku zaustavljanjem tranzita nafte u koordinaciji sa Briselom i mađarskom opozciijom da stvori poremećaje u snabdevanju u Mađarskoj i pogura cene nafte više pre izbora“, napisao je danas Sijarto na mreži Iks.

On je rekao da time što Mađarskoj blokira tranzit kroz naftovod Družba Ukrajina krši Sporazum o pridruživanju EU-Ukrajina, i krši svoje obaveze prema Evropskoj uniji, i dodao da Mađarska neće popustiti pred ucenom.

Mađarska i Slovačka optužuju Ukrajince da su zatvorili naftovod Družba kako bi Ukrajina zadržala monopol nad isporukom nafte i gasa Evropi. Zbog obustave isporuke preko ovog naftovoda, Slovačka je pre dva dana proglasila i vanrednu situaciju u svojoj naftnoj industriji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com