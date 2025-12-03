Sijarto: Mađarska se neće saglasiti sa potpunom zabranom isporuka nafte i gasa iz Rusije

Mađarska se neće saglasiti sa diktatom rukovodstva Evropske unije koje želi da potpuno zabrani isporuke nafte i gasa iz Rusije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Peter Sijarto, prenela je ruska agencija TASS.

Sijarto, koji učestvuje na sastanku šefova diplomatija zemalja NATO u Briselu, naveo je da su poslednjih nedelja vođene konsultacije između Evropske komisije, Evropskog saveta i Evropskog parlamenta u vezi sa zabranom kupovine ruskih energenata.

„U skladu sa političkim sporazumom postignutim među njima, isporuke ruskog gasa gasovodima u Evropu biće zabranjene od septembra 2027, a Evropska komisija se obavezala da će takođe zabraniti isporuke ruske nafte. Želeo bih da kažem da odobravanje i sprovođenje takvog diktata iz Brisela za Mađarsku nije moguće“, naglasio je Sijarto u razgovoru sa mađarskim novinarima u Briselu koji je prenosila televizija M1.

Sijarto je dodao da će Mađarska podneti tužbu Sudu EU protiv rukovodstva Evropske unije ako ono uvede zabranu isporuka nafte i gasa iz Rusije.

(Beta)

