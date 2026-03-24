Sijarto priznao da je zvao Lavrova tokom samita EU

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto (Szijjarto) priznao je da je zvao ruskog kolegu Sergeja Lavrova tokom zatvorenih sastanaka Evropske unije (EU) tvrdeći da je to standardna diplomatska praksa, preneo je danas Juronjuz (Euronews).

„Diplomatija je razgovor sa liderima drugih zemalja“, rekao je Sijarto na jednom predizbornom skupu u Mađarskoj, dodajući da razgovara i sa američkim, turskim, izraelskim ili srpskim zvaničnicima.

Sijarto je rekao da se na ministarskom nivou u EU ne razmatraju osetljive informacije i negirao je bilo kakvo kršenje bezbednosnog protokola.

Ta otkrića, koja je mađarska vlada prvobitno demantovala, objavio je nedavno američki list Vašington post (The Washington Post) koji tvrdi da je mađarski ministar spoljnih poslova redovno komunicirao sa Moskvom tokom tih poverljivih sastanaka.

Evropska komisija ocenila je te informacije zabrinjavajućim i pozvala Budimpeštu da pruži pojašnjenja, s obzirom da razgovori u okviru Saveta EU treba da ostanu poverljivi prema principu iskrene saradnje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com