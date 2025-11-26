Sijarto: Sa Srbijom postignut politički dogovor oko snabdevanja energentima

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je u Beogradu da je sa Srbijom postignut „politički dogovor“, a da će dogovoriti i „tehničke detalje“, o pomoći Srbiji u snabdevanju energentima.

„Sada sam se sa gospodinom ministrom (Markom Đurićem) dogovorio o naznačajnijim političkim pitanjima, on me je ovlastio da u nastavku današnjeg dana sa Dubravkom Đedović, ministarkom energetike, dogovorim tehničke elemente ovog političkog dogovora“, rekao je Sijarto na zajedničkoj konferenciji za medije, sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem.

Sijarto je dodao da „Srbija uvek može da računa na Mađarsku i da će učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti da Srbija ima dovoljno energenata“.

(Beta)

