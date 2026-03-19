Šikorski: Američke garancije saveznicima – sve manje pakovanje a cena ista

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski ocenio je u predavanju na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci da saveznici plaćaju sve veću cenu za garancije bezbednosti od SAD zbog tzv. "šrinkflacije" - principa zarade u prodaji da pakovanja budu sve manja dok cena ostaje ista.

„Na delu je šrinkflacija bezbednosti“, kazao je sinoć Šikorski i povukao paralelu sa praksom prikrivene inflacije da se roba prodaje u sve manjim pakovanjima ili siromašnijeg sadržaja a po istoj ili većoj ceni.

Šikorski je naglasio da saveznici tako plaćaju sve veću cenu za američke garancije bezbednosti i dodao da je rat na Bliskom istoku, čiji kraj niko ne može da predvidi ali je jasno da eskalira, istovremeno i poruka SAD saveznicima.

„Mnoge države gledaju na nova dešavanja u međunarodnom poretku kao na šansu u nadi da će nova rešenja ići više u korist njihovim interesima. Drugi idu dalje i tvrde da stalne garancije više nisu potrebne. Te zemlje ne žele medjunarodni poredak zasnovan na načelima nego na ugovorima. Mogu samo da im poručim: pripazite šta zaista želite“, rekao je Šikorski.

Poljski ministar spoljnih poslova podsetio je da je u medjunarodnom poretku posle tragedije Drugog svetskog rata važilo pravilo „nikad više“ – nikad više genocid, nikad više svetski rat.

„Rat Rusije protiv Ukrajine pogazio je temeljno načelo usvojeno posle dva krvava rata u Evropi: da su medjunarodno priznate granice svetinja. Posle 1945. godine važilo je pravilo nikad više. Nikad više genocid, nikad više svetski rat“, rekao je studentima Šikorski.

Šef poljske diplomatije upozorio je da se posledice rata u Ukrajini već duže šire daleko preko ukrajinskih granica.

„Svaki sajber napad, svaka sabotaža, svaka povreda vazdušnog prostora od strane Rusije širom Evrope to je pokušaj da se testira koliko su otporna naša društva i koliko je jaka naša saradnja. Mislim da će Putin tokom ove godine u najmanju ruku uvideti da predsednik Tramp nije u stanju da natera ni Ukrajinu i ni Evropu da prihvate prinudnu kapitulaciju i da će morati da počne ozbiljne pregovore“, kazao je Šikorski.

U svetu u kome vlada haos, po rečima Šikorskog, Evropska unija ima priliku da iskoristi svoju stabilnost kao snagu.

„Evropa ima potencijal da postane nešto jedinstveno, bezbedna luka. Mesto gde se i dalje poštuju principi a politički sporovi rešavaju pravno a ne silom“, kazao je Šikorski i podsetio na ideje osnivača EU da je ona znatno više nego puki prostor slobodne trgovine.

Šef poljske diplomatije poručio je da Evropljani imaju izbor – da se angažuju u sitničavim sporovima medju narodima zemalja članica i tako prepuste da o njihovoj budućnosti odlučuju moćnici spolja ili da krenu ka većem jedinstvu, tešnjoj saradnji i jačim institucijama.

„U 1980-im godinama bio sam evroskeptik jer sam čitao britansku štampu. Imam, dakle, lično iskustvo čoveka koji je doveden u zabludu“, kazao je u Firenci šef poljske diplomatije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com