Siljanovska Davkova i Mickoski čestitali Srbima u Severnoj Makedoniji Dan Svetog Save

Predsednica i premijer Severne Makedonije, Gordana Siljanovska Davkova i Hristijan Mickoski, česitali su danas građanima srpske naciionalnosti Nacionalni dan Srba u ovoj zemlji – Dan Svetog Save.“Poštovani sugrađani srpske nacionalnosti, vaš doprinos u svim društvenim sferama čini makedonsku državu bogatijim, modernijim i prosperitetnijim mestom za život. Želim vam da ovaj veliki praznik provedete u dobrom zdravlju, miru i spokoju, i da vaši domovi budu ispunjeni“, rekla je Siljanovska Davkova u čestitki.

Istakla je da u je ovim izazovnim vremenima poruka prosvetitelja i mirotvorca Svetog Save o jedinstvu i ljubavi važnija nego ikad.

„Podseća nas da snaga leži u našem suživotu i međusobnom poštovanju. Nastavimo da ujedinjeno hodamo putem napretka, oslanjajući se na mostove prijateljstva koje gradimo vekovima“, navela je Siljanovska Davkova.

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je sa „dubokim poštovanjem i iskrenim čestitkama čestitao srpskom narodu veliki duhovni i nacionalni praznik Svetog Save, simbola prosvetiteljstva, mudrosti, duhovnosti i državnosti“.

„Neka poruke ovog velikog sveca doprinesu međusobnom poštovanju, dijalogu, miru i stabilnosti, kao i daljem unapređenju prijateljskih odnosa i saradnje između naroda i država“, napisao je Mickoski na Fejsbuku (facebook.com/MickoskiHristijan/?locale=mk_MK).

Istakao je da je nasleđe Svetog Save je temelj na kome se grade vrednosti obrazovanja, vere, kulture i zajedništva, koje su i danas snažna inspiracija za izgradnju pravednog, humanog i progresivnog društva.

„Srećan praznik Svetog Save!“, napisao je premijer Severne Makedonije Mickoski.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com