Siljanovska Davkova o tragediji u Kočanima: Dirnula me je humanost i solidarnost suseda

Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova izjavila je danas da su je posle tragedije u Kočanima dirnuli humanost i solidarnost suseda, brzina aktiviranja Evropskog mehanizma civilne zaštite i međunarodna solidarnost.

Kako je saopštio kabinet predsednice Severne Makedonije, Siljanovska Davkova je rekla da, jednu godinu posle nesreće u diskoteci „Puls“ u Kočanima, smatra da je doneta ispravna politička i medicinska odluka kada je odlučeno da najteže povređeni pacijenti budu poslati u inostranstvo na lečenje.

„Brzo uspostavljena i intenzivna koordinacija između makedonskih institucija, zdravstvenog sistema i međunarodnih partnera, omogućila je spasavanje mnogih mladih ljudskih života. Dirnula me je humanost i solidarnost suseda, brzina aktiviranja Evropskog mehanizma civilne zaštite i međunarodna solidarnost. Jedno je jasno: u savremenim uslovima teško je, ako ne i nemoguće, da bilo koji zdravstveni sistem sam reši problem poput onog u Kočanima“, rekla je Siljanovska Davkova.

Predsednica Severne Makedonije je istakla da tragedija u Kočanima ne ostaje samo nezaboravno bolno sećanje, već postaje stalni podsetnik.

„Činjenica da danas govorimo o novoj paradigmi govori o našoj odlučnosti da se pripremimo za slične tragedije. Dozvolite mi da vas podsetim na misao Vaclava Havela da: ‘Prava snaga države se ne vidi u trenucima stabilnosti, već u načinu na koji se suočava sa svojim krizama'“, rekla je Siljanovska Davkova povodom godišnjice smrtonosnog požara u diskoteci „Puls“ u Kočanima.

Istakla je da su demokratski sistem otporniji na krize i da se lakše nose sa njima, kao i da je kriza lakmus test za demokratski kapacitet političkog sistema.

„Kočanska apokalipsa, pored rana, za koje sam sigurna da će zaceliti, ostavila nam je i upozorenje da bez standarda, bez pravila i bez odgovornosti, nijedna aktivnost ne može bezbedno da funkcioniše i da apsolutno niko i ništa ne sme biti važnije i preče od prava na život“, rekla je Siljanovska Davkova.

U požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, pre jedne godine život su izgubile 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio u nedelju 16. marta 2025, u 2.30, zbog upotrebe pirotehnike na koncertu grupe DNK, a, prema istrazi, diskoteka „Puls“ je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

(Beta)

