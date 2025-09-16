Simić (PSG): Beograđani trpe posledice loših saobraćajnih rešenja, spas su izbori

Pokret slobodnih građana (PSG) ocenio je danas da građani Beograda trpe posledice loših i opasnih saobraćajnih rešenja, i zatražio raspisivanje izbora da bi se to sprečilo.

Odbornik PSG-a u Skupštini Beograda Stefan Simić je u saopštenju naveo da je „raspisivanje izbora u Beogradu i na nivou Srbije jedino rešenje da bude zaustavljeno dalje urušavanje grada“, da bi se u institucije vratile stručnost i odgovornost i „omogućilo građanima da ponovo odlučuju o budućnosti“, preneo je PSG.

Kazao je da na mestima gde su obavljeni novi saobraćajni radovi „ljudi padaju, spotiču se o ivičnjake, automobili zapinju“, a vlast se „pravi da problem ne postoji“.

Ukazao je da građani ne treba da sami rešavaju takve probleme, već da se „bez ustezanja obrate svojim odbornicima u Skupštini Grada“.

Simić je rekao da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić „degradira saobraćajnu struku“ tvrdeći da „Beograd nema adekvatne stručnjake“ što je „uvreda za sve inženjere, projektante i stručnjake koji su posvetili život svom poslu“.

Ocenio je da se radovi na ulicama Beograda ne izvode transparentno, niti je poznato koliko koštaju, a da umesto obećavanog metroa postoji samo preduzeće navodno zaduženo za pripremu njegove izgradnje „koje izvlači milione iz budžeta“.

„Umesto novih šina i mreže, dobili smo tramvaje koje plaćamo više nego što vrede, a od kojih većina ne može ni da se osposobi (…) To je slika Beograda pod ovom vlašću“, naveo je Simić.

(Beta)

