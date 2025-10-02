Simić (PSG): Besplatni javni prevoz u Beogradu grobar finansija, košta 50 milijardi dinara godišnje

Odbornik Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini grada Beograda Stefan Simić ocenio je da je besplatni javni prevoz „grobar finansija“ i naveo da je poslednja sednica Gradske skupštine donela novo poskupljenje pa sada gradski prevoz košta 50 milijardi dinara godišnje.

„Pored javnog prevoza, neophodno je ulagati u rekonstrukciju i proširenje tramvajske mreže. Kad već nemamo metro, tramvaj mora da stigne do svakog dela grada. Uz to, potrebna je pruga oko Beograda. Nama opasne materije još uvek prolaze kroz centar“, izjavio je Simić za nedeljnik „Vreme“.

Naveo je da ugradskom budžetu postoji minus od 200 miliona evra i poblem netransparentnosti.

„Osnovne stvari nisu u stanju da sprovedu. Guraju novac u bespotrebne projekte koji nemaju značaja za grad, ali preko njih je lako izvući novac u privatne džepove“, rekao je on.

Dodao je da Beograd nema postrojenje za preradu otpadnih voda već sve fekalije pušta u reke Dunav i Savu.

„Posle više od decenije vlasti Srpske napredne stranke (SNS) i Socijalističke partije Srbije, imamo most manje, drugi nije ni na vidiku. Rekonstrukcija ulica traje beskonačno. Gradonačelnik najavljuje novi most za godinu i po dana, a Ulicu Teodora Drajzera su rekonstruirali 11 meseci“, kazao je Simić.

Prema njegovim rečima, radnici u kulturi i predškolskim ustanovama „taoci“ su sukoba unutar SNS-a jer Vlada Srbije treba da donese uredbu o povećanju koeficijenta, a kako je rekao, to ne radi.

(Beta)

